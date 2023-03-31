甩行人地獄！不讓行人今起噴3600元　全台265處「科技執法」抓違規

▲全台265處路口科技執法，取締不讓行人違規。（圖／記者李毓康攝 )

記者李姿慧／台北報導

為洗刷「行人地獄」惡名，交通部今(3月31日)起針對不讓行人加重罰，汽車和貨車一律採最高罰3600元開單，另遇閃光紅燈未停車再開，機車罰1200元、小客車罰1500元、大車罰1800元。除警方攔查取締外，全台264處路口也將採科技執法。

根據統計，去年行人死亡達396人，雖較前年略減16人、3.9%，但受傷高達1萬6757人，較前年增加1168人，攀升7.5%。

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警政署統計，去年針對路口不停讓行人取締件數為5萬0832件，取締量能增加2倍，今年1月到2月取締不讓行人高達1萬3069件違規，相較去年同期7639件增加了5430件，執法取締大幅增加71%。

交通部也修法加重處罰，3月31日起，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰，機車則維持1200元。

另不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者先行通過，小型車由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元，機車維持2400元。

此外，為強化非號誌化路口安全和停讓觀念，若支線道車不讓幹線道車先行、少線道車不讓多線道車先行、車道數相同時左方車不讓右方車先行，或行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線、號誌指示，例如遇「停」標誌未停車再開，或遇閃光紅燈未停車再開，皆從現行處罰600元、900元提高為機車罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元，並記違規點數1點。

今起除加重罰外，警方也將擴大取締力道，取締重點包括「車不讓人」、「行人違規通行」、「汽機車闖紅燈」、「汽機車紅燈右轉」外，全台265處路口設有科技執法，也將透過科技執法電眼設備取締「路口不停讓行人」等違規行為。