地方 地方焦點

噪音車別再吵！善化警環監聯合出擊　75車遭攔查、53件違規送辦

▲善化警分局聯合環保局、監理站及交通警察大隊，在新市三里活動中心前實施口袋式稽查，強力取締改裝噪音車輛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

改裝排氣管一催油門，吵翻整條街，真的只是「帥」而已嗎？臺南市政府警察局善化分局8日晚間不再忍耐，聯手環保局、麻豆監理站及交通警察大隊，組成「環、警、監聯合稽查小組」，選定新市三里活動中心前空地，採取口袋式強力稽查，專抓改裝噪音車，直接對症下藥。

警方指出，這次稽查鎖定非法改裝、製造高分貝噪音的車輛，現場主動攔查並進行排氣噪音檢測，只要超過法定標準，立即由環保局告發並限期改善；若涉及改裝車燈、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管翹管、未設隔熱防護裝置、拆除消音器，甚至無照駕駛等行為，則由警方及監理單位依法開罰，絕不手軟。

短短2小時內，聯合稽查小組共攔查各式車輛75輛，舉發違反《道路交通管理處罰條例》第16條、第18條的改裝車輛多達53件，另有2輛機車排氣管噪音檢測不合格，依法通知召回複驗。數字擺在那裡，說明問題不小。

善化分局也統計，2025年度透過「環境部噪音車檢舉網站」通報的噪音車輛已高達171件。警方直言，取締不是終點，全民一起「檢噪」才是關鍵。只要發現噪音車輛，民眾可記錄車號、車種、發現時間、地點及相關影像或照片證據，透過環境部噪音車檢舉網站線上通報，環保單位將依法通知到檢，共同把夜晚的寧靜拿回來。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【救援成功】警停紅燈見小貓鑽前方機車輪下急提醒！再下車協助將貓抱起超暖心❤️‍

