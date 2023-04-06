進口蛋上通路被控圖利　農委會：勿再炒作雞蛋議題「製造恐慌」

▲農委會辦理短期雞蛋進口專案，優先上架通路，遭民代指控圖利。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊惠琪／台北報導

為解決缺蛋危機，農委會從多國採購進口雞蛋，並優先在超商超市與量販店等通路上架。台北市議員徐巧芯今（6日）至台北地檢署告發農委會主委陳吉仲涉嫌圖利，拿納稅人的錢買蛋，卻只發給特定通路業者。農委會回應，進口蛋優先在通路上架，是為了滿足消費者平價蛋需求，呼籲不要再炒作雞蛋議題，以免造成消費恐慌與供蛋秩序。

農委會今發布新聞稿說明，鑒於超市、超商、量販店等通路為國人購買洗選盒裝蛋主要消費地點，進口蛋優先供應超商、超市及量販店等通路，是為了滿足消費者平價蛋需求，同時確保不影響雞蛋產地價格及蛋農收益，並呼籲各界，不要再炒作雞蛋議題，以免造成消費恐慌與影響蛋品供應秩序。

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農委會說明，國內洗選業者供應超市、超商、量販店等通路的洗選盒蛋交易方式與計價，均採台北市蛋商業同業公會於各大平面媒體蛋類行情報導作為議價參考，並訂有供應契約及依牌價販售。

農委會指出，除了專案進口以外，已提出養禽場設施(備)升級中長期措施，藉此加速產業升級與提升產能與品質。計畫補助畜牧場登記5萬隻(不含)以下規模之傳統開放式禽舍，改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍，並協助辦理農業貸款。另針對飼養規模5萬隻以上之養禽場，則提供專案農貸兩年免息補貼。

農委會表示，為供應消費者雞蛋所需，會全力輔導蛋中雞場和蛋雞場增養和復養，112年已增加進口蛋種雞數量達30萬隻，每週可供應50萬隻蛋雛雞給蛋中雞場，今年蛋雛雞供應量預計比去(111)年多，目標達2500萬隻以上。