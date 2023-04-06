遭酸沒資格喊世代交替　徐巧芯嗆：在國民黨平步青雲難度很高

▲徐巧芯到台北地檢署告發農委會主委陳吉仲涉嫌圖利。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前直言，「想從政的年輕人不要來國民黨，除非爸媽是特別的人」。有媒體因此報導，黨內青年質疑徐巧芯，過去深受不少前輩大咖重用提拔，痛批「這話別人能說，只有徐巧芯沒資格說」。徐巧芯今（6）日堅持原本論調說，「想在國民黨平步青雲難度很高」，並稱其實很多年輕人私下是給她鼓勵。

徐巧芯日前直言，「想從政的年輕人不要來國民黨，除非爸媽是特別的人」，引發藍營內部不小風波。傳出許多藍營從政青年認為，徐過去深受前主席洪秀柱、主席朱立倫、馬英九及前副主席郝龍斌重用提拔，痛批「這話別人能說，只有徐巧芯沒資格說」。

徐巧芯今天前往台北地檢署按鈴控告農委會主委陳吉仲，事後接受媒體聯訪。對於前述報導，她首先指出，這篇報導裡頭的受訪者都沒有具名。接著她說，就是因為自己不斷衝撞體制，能夠擁有這些機會，所以更要把這些聲音講出來，沒有所謂誰有資格、誰沒資格的問題。

徐巧芯表示，自己加入國民黨這11年來的路上，出錢出力培養了很多年輕人，包括「日知學塾」花費上百萬都是自行募款，裡面有一些年輕朋友，不管在市府做到主任或是副發言人，這些都是她對國民黨的付出跟努力，「國民黨沒給我任何一毛錢，我覺得我有這個義務跟責任，所以為何沒資格來講話？」

徐巧芯也說，如果只因為自己一個人，讓整個青年世代都被推翻，這未免代表國民黨太過於不重視青年世代才會發生這個問題。她重申，因為自己有聲量有能力站在媒體面前，才更要把年輕人的處境講出來，按照現在國民黨的體制，想在國民黨內平步青雲說真的難度很高，除非跟她一樣是為了中華民國，那再苦也要待下來。

徐巧芯強調，今天的種種發聲，就是希望為大家開闢比較簡單的路，希望年輕一代進到國民黨不用再承受她所承受過得委屈，這也是她不斷衝撞體制、不斷挑戰的原因。她也說，其實有很多年輕人私下給她鼓勵，若她能衝破藩籬，對他們來說是很有意義的事情。