「加蛋＋20元」真的出現了！飯糰蛋飆60元　業者：蛋價回不去了

▲蛋荒持續蔓延，已有早餐店貼出加蛋+20元的漲價公告。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，日前有網友提問「早餐店加蛋+20元，你真的OK嗎？」引發熱烈討論。但現在真的有早餐店貼出漲價公告，從3月27 日起，加蛋要加20元，而且飯糰蛋已經飆破60元，業者大吐苦水，蛋價幾乎都在翻倍漲，只能調漲價格反映成本。也有網友陸續在臉書分享，「現在加蛋真的要20元了，實在加不下去」。

台北市信義區一家早餐店近日張貼漲價公告，因蛋價持續上漲，蛋類商品調漲5元，包括蔥蛋、荷包蛋都要價20元，一般飯糰40元，但飯糰蛋已經飆破60元。業者私下大吐苦水，因為蛋價太高，真的吃不消，而且現在能叫到蛋已經要偷笑了，蛋商供蛋持續吃緊，最怕之後有錢也沒蛋。

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台北市松山區一家早餐店業者也說，箱蛋從去年開始一路飆漲，從每箱600元，漲到現在喊價1800元，已經貴了3倍，而且供貨還不穩，每個月光是雞蛋成本就多了二、三萬，「以前一箱頂多六、七百元的蛋價，真的回不去了」，還有其他餐飲食材也都在漲、租金也漲，真的要考慮轉行了。

新北市謝姓蛋商說，雖然最近很多進口蛋抵台，但進口蛋在通路上架，只能解決一般家庭排隊買蛋的人潮，但無法解決真正缺蛋的小吃店、早餐店等，一樣拿不到箱蛋可以做生意，而且價格動輒一箱1500元以上，營運上仍面臨很大壓力。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，目前從北到南各分區生產動態都是「嚴重不足」，雞蛋短缺問題，短期內都無法解決，且在禽流感、氣候影響下，蛋農面對高成本、高風險產業，價格卻一再被打壓，投入生產意願低，市場缺蛋潮仍會持續一段時間，供不應求，蛋價自然水漲船高，因此，蛋價還會在高峰維持一段時間。