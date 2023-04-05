「費芯大戰」未歇　洪孟楷：希望蔣萬安能多關心一點

▲洪孟楷5日受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委費鴻泰、台北市議員徐巧芯爭取黨內2024台北市第7選區立委提名的過程愈演愈烈，國民黨立委洪孟楷今（5日）表示，希望台北市長蔣萬安在公務之餘，能多一點關心。洪孟楷也說，在手心手背都是肉的情況下，相信黨內良性競爭是好事，不過競爭完後，炮口須一致對外，共同贏得2024大選勝選。

國民黨台北市黨部上月拍板第7選區提名採3成黨員投票加7成民調（3+7），讓主張全民調的徐巧芯相當失落，抨擊費鴻泰私下搞小動作、揭費鴻泰臉書粉專追蹤粉專「罷免徐巧芯」，更為了邀費進行公開辯論，1日市場拜票時緊追費而跌倒在地。「費芯大戰」愈演愈烈，不僅綠營看笑話，也有損國民黨形象，傳黨中央擬介入，不過北市黨部則定調為「家務事」。

蔣萬安昨說，大家共同目標是2024一定要勝選，希望國民黨能團結，也相信黨內會團結，「只要是我能夠努力跟協助的地方，我一定義不容辭。」

洪孟楷5日受訪被問到是否認為國民黨主席朱立倫該對「費芯大戰」表態，洪並未說明，而是表示，他有看到蔣萬安有做關心，畢竟各立委選區每個條件狀況不一樣，既然縣市首長也是立委提名小組當然委員，如同他在新北市第一選區的例子，新北市長侯友宜用公務之餘表達適時關心，他也希望蔣在公務之餘能多一點關心。

洪孟楷表示，在手心手背都是肉的情況下，相信黨內良性競爭是好事，也希望黨內互相良性競爭在未來不會變成單一特例，而是常態，不過競爭完後，炮口須一致對外，共同贏得2024大選勝選。