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豬肉貴到可吃牛肉！農委會：連假後回穩「滷肉飯調漲不能全怪豬價」

▲因飼料漲價、豬源不足，毛豬價格飆歷史新高。（圖／記者楊惠琪攝）

▲近期毛豬價格飆史高，農委會指因連假效應，將提出三大措施因應。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

豬價3日批發價來到1公斤99.03元，再度創下新高，有人戲稱，這價格快要可以吃牛肉，連帶也導致魯肉飯漲價，農委會畜牧處指出，豬價創新高，主要是受連假效應供貨減少，預期連假後價格會稍跌，因應未來市場，將有3個因應措施，首先是協調大的飼養戶增養，包括台糖與農企業，其次是滾動式倉儲會視市場需求釋出，第三則是進行專案輸入，並有規劃專案輸入，但詳細時間與進口量並未透露。

豬價前（3日）天批發價來到1公斤99.03元，再度創下新高，而且雲林肉品市場在前天拍賣價格平均每公斤98.11元，同樣再創高，，也被民眾戲稱，這個價格快要可以吃牛肉，而隨著豬價屢創新高，也導致不少商家調高魯肉飯售價。

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對於豬價創新高，農委會畜牧處副處長江文全分析，主因是連假前毛豬供貨減少，連假後毛豬正常供應，價格可能稍微跌一點，今年毛豬整體供應，比去年少，國產與進口都是減少，尤其進口豬肉少了約4成，這也反映在目前豬價上。

因應豬價問題，江文全指出，目前會朝3個部分處理，首先是協調大的飼養戶增養，包括台糖與農企業，其次是滾動式倉儲會視市場需求釋出，第三則是會進行專案輸入，目前已經有規劃專案輸入，但目前不方便說明相關細節。

至於為何進口豬肉少了約4成，江文全指出，由於飼料價格高，毛豬主要產地歐洲減產，加上疫情解封，歐洲當地需求增加，國際毛豬行情第四季以後普遍上漲，以目前抵達台灣毛豬價格，比去年下半年增加約20%以上；

江文全分析，由於飼料成本高，儘管豬價偏高，豬農收益並沒想像中的多，價格也適當反映在飼料成本，而以國內來說，去年底養豬頭數調查，預估今年上半年將比去年同期減少4.6%，所以接下的端午節豬價是否再創新高，農委會立場是「對價格不預期，但會增加供應與調配」。

至於魯肉飯等商品上漲，江文全指出，這不能完全歸責於豬價，最近幾個月，豬價每公斤維持在80到85元以上，其中還包括其他食材或水電租金上漲等因素，不能將一碗魯肉飯上漲，完全推給豬價上漲而帶動魯肉飯漲價，這樣是不公平。

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