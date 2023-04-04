洗碗工搭「千萬賓利上下班」！她被抓包認了：一天不洗碗渾身難受

記者閔文昱／綜合報導

所謂人不可貌相，穿金戴銀的未必富有，衣衫襤褸的亦可能大有來頭。中國大陸一名洗碗女工每天準時到飯店工作，看似沒什麼特別之處，不過近日卻被人拍到，她竟是搭乘要價上千萬的賓利上班，畫面一出震驚不少網友。對此，這名婦人坦言，自己並不缺錢，只是在家閒得發慌，「一天不洗碗渾身難受」。

根據大陸《橘子新聞》報導，這名婦人是在四川一間飯店擔任洗碗工，工作內容不外乎就是洗碗、打掃，看似相當平凡，不過她近日卻被起底其實是名「隱形富豪」，因為她上下班不僅有專車接送，且接送的車輛還是要價上千萬的豪車賓利。

▲大陸一名洗碗工搭賓利上下班，事後認「不缺錢」。（圖／翻攝自微博）

對此，飯店老闆證實，這名洗碗工根本不缺錢。該名婦人也坦言，她到飯店工作確實不是為了賺錢，只是在家閒得無聊「一天不洗碗渾身難受」，而開賓利的人其實就是她的女兒，每天負責開車接送她上下班。

畫面曝光後，不少網友紛紛感嘆「這就是有錢人打發時間體驗生活嗎」、「人家的才是生活，我是求生」、「這個店不會老闆最窮吧」、「人在不差錢的時候做什麼工作都能開開心心的」，也有人稱讚「實力真的很強啊！可見阿姨真是很愛勞動的人呢！很勵志」、「不管家裡生活怎麼樣還是要努力，阿姨的這種精神想法太好了」。