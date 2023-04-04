　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

洗碗工搭「千萬賓利上下班」！她被抓包認了：一天不洗碗渾身難受

記者閔文昱／綜合報導 

所謂人不可貌相，穿金戴銀的未必富有，衣衫襤褸的亦可能大有來頭。中國大陸一名洗碗女工每天準時到飯店工作，看似沒什麼特別之處，不過近日卻被人拍到，她竟是搭乘要價上千萬的賓利上班，畫面一出震驚不少網友。對此，這名婦人坦言，自己並不缺錢，只是在家閒得發慌，「一天不洗碗渾身難受」。

根據大陸《橘子新聞》報導，這名婦人是在四川一間飯店擔任洗碗工，工作內容不外乎就是洗碗、打掃，看似相當平凡，不過她近日卻被起底其實是名「隱形富豪」，因為她上下班不僅有專車接送，且接送的車輛還是要價上千萬的豪車賓利。

▲大陸一名洗碗工搭賓利上下班，事後認「不缺錢」。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名洗碗工搭賓利上下班，事後認「不缺錢」。（圖／翻攝自微博）

對此，飯店老闆證實，這名洗碗工根本不缺錢。該名婦人也坦言，她到飯店工作確實不是為了賺錢，只是在家閒得無聊「一天不洗碗渾身難受」，而開賓利的人其實就是她的女兒，每天負責開車接送她上下班。

畫面曝光後，不少網友紛紛感嘆「這就是有錢人打發時間體驗生活嗎」、「人家的才是生活，我是求生」、「這個店不會老闆最窮吧」、「人在不差錢的時候做什麼工作都能開開心心的」，也有人稱讚「實力真的很強啊！可見阿姨真是很愛勞動的人呢！很勵志」、「不管家裡生活怎麼樣還是要努力，阿姨的這種精神想法太好了」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
突通知電費漲到一度8元！房東喊「又沒多賺你錢」
快訊／菲律賓規模6.2地震　震源深度10公里
AV女優缺錢下海「真實價碼」曝光！達人驚呼：不貴耶
延禧「最美妃子」爆離婚成功　網抓一亮點狂吐槽富尪
快訊／芬蘭正式成為北約「第31個成員國」
「愛喝1飲品」會殺精！泌尿醫不敢碰：恐讓GG無力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

洗碗工搭「千萬賓利上下班」！她被抓包認了：一天不洗碗渾身難受

馬英九與父母結婚照合影　參訪中央政治學校舊址看珍貴史料

重慶大轟炸死傷慘　馬英九連說2次：日本專炸平民最後受到報應

蔡英文5日見麥卡錫　陸喊話美：不得允許蔡過境竄美！

馬英九參觀抗戰遺址博物館　爆料美軍顧問陳納德「很迷宋美齡」

蔡英文5日會麥卡錫　陸外館：傷害14億中國人民的感情

搶看！重慶抗戰遺址博物館　蔣介石父子照、馬英九賀宋美齡華誕紅匾

陸蛋價漲到「每公斤47元」歷史高位！大陸官媒：飼料成本過高

27歲男曬「離婚8次」證據　宣告「要結第9次婚了」！

馬英九眼眶濕潤泛紅！　祭悼張自忠將軍「親自高喊」三鞠躬口號

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

男抓捕洞中綠鬣蜥往後一甩 阿伯站後方被嚇到急忙跳起

男子打球突倒地無呼吸　119線上指導CPR救命

洗碗工搭「千萬賓利上下班」！她被抓包認了：一天不洗碗渾身難受

馬英九與父母結婚照合影　參訪中央政治學校舊址看珍貴史料

重慶大轟炸死傷慘　馬英九連說2次：日本專炸平民最後受到報應

蔡英文5日見麥卡錫　陸喊話美：不得允許蔡過境竄美！

馬英九參觀抗戰遺址博物館　爆料美軍顧問陳納德「很迷宋美齡」

蔡英文5日會麥卡錫　陸外館：傷害14億中國人民的感情

搶看！重慶抗戰遺址博物館　蔣介石父子照、馬英九賀宋美齡華誕紅匾

陸蛋價漲到「每公斤47元」歷史高位！大陸官媒：飼料成本過高

27歲男曬「離婚8次」證據　宣告「要結第9次婚了」！

馬英九眼眶濕潤泛紅！　祭悼張自忠將軍「親自高喊」三鞠躬口號

林泓育跑三壘打笑稱腳不快也不慢　猿領先5分派豪勁不敢輕敵

洗碗工搭「千萬賓利上下班」！她被抓包認了：一天不洗碗渾身難受

快訊／菲律賓發生規模6.2地震　震源深度15公里

宋嘉翔有天賦又很努力　林泓育爆料：他有在偷偷做功課　

搭火車沒座位！謝依霖「蹲門邊睡著」一睜眼衝擊：乘客全從我身上跳過

馬英九與父母結婚照合影　參訪中央政治學校舊址看珍貴史料

開刀後曾經懷疑自己　布雷克強勢回歸：身體狀況很好

不只預防泌尿道感染！營養師曝「蔓越莓4大好處」：超推買回家打汁喝

凌晨3點敲擊聲狂響…女看護崩潰衝下樓「按電鈴30分」　下場慘了

真的生活困苦？　金賽綸遭《D社》曝光「酒吧爽打德州撲克」照

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

大陸熱門新聞

正妹老師「人氣超旺」到出軌3學生爸

年輕妹被中醫說「房事過多」　她照鏡崩潰

警調查竊案竟偷iPad！她查定位傻眼了

妹子驚見車內一坨蜜蜂　運將淡定開

馬英九眼眶濕潤泛紅！

馬英九爆料：陳納德「很迷宋美齡」

古代沒炸藥怎建隧道？「潑水」挖開石山

馬英九參訪太認真　頭撞博物館玻璃

馬英九連說2次：日本專炸平民受到報應

存8500萬！他5年後提款剩151元

馬英九參訪重慶抗戰遺址博物館

美女師搞上學生爸！家長怒包圍幼兒園

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

袁家軍送馬英九「神秘禮物」

更多熱門

相關新聞

「洗碗工」職缺前進財經院校徵才惹議 餐飲公司回應：並無不妥

「洗碗工」職缺前進財經院校徵才惹議 餐飲公司回應：並無不妥

河南財經政法大學4日在校內舉辦一場求職求才招聘會，一間餐飲公司在招募海報上羅列了櫃台、收銀員、服務員、行李員、涼菜師傅、傳菜生、洗碗工等不同的職缺，月薪最低約2000元人民幣（約8840元新台幣）。招聘資訊傳開後，部分輿論認為該公司提出的職缺和財經大學本科畢業生並不相符，開出職缺的餐飲公司則認為，「並無不妥。」

賓利宣布「W12渦輪引擎」停產

賓利宣布「W12渦輪引擎」停產

即／醉女撞賓利　找短裙閨蜜頂包！2人無保請回

即／醉女撞賓利　找短裙閨蜜頂包！2人無保請回

醉女撞賓利3車賠慘了　估維修費150萬起跳

醉女撞賓利3車賠慘了　估維修費150萬起跳

短裙辣妹酒駕「連撞野馬賓利」　竟找閨蜜頂包

短裙辣妹酒駕「連撞野馬賓利」　竟找閨蜜頂包

關鍵字：

洗碗工賓利

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷

麥當勞「5大品項買1送1」今天限定刮

一家三口騎車「後座媽媽揹嬰」　小孩竟發黑

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

即／新北蘆洲驚悚命案　男用牽繩勒死親哥

新竹三寶爸結紮「老婆1年後懷孕」　檢驗結果震驚了！

快訊／馬國賢求婚小20歲韓女友成功！

直擊任容萱「街邊親密摟抱」全被拍！穩交3年當眾激吻

愛愛屁聲狂噴！她羞喊「1姿勢」最容易陰吹　和大小無關

台中透天史上最急售　千人看5張屋況照笑瘋

女模全裸墜樓亡　豪宅狂歡崩潰跳窗

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

高雄「巨型佛頭火鍋店」明起停業！

「確實是很嚴重的誤判」聯盟將懲處

更多

最夯影音

更多
傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤
Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面