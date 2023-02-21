醉女撞「賓利+野馬+納智捷」賠慘了　專家估維修費150萬起跳

▲一輛新車要價破500萬元的野馬GT 500，車頭車尾都被撞凹，車廠粗估維修80萬元。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台北市中山區堤頂大道20日發生4車追撞事件，一名33歲的楊姓女子曾有酒駕紀錄，在前一晚與黃女等朋友豪飲6、7瓶威士忌、啤酒後竟還開車上路，結果在堤頂大道連環撞了賓利、野馬GT 500以及納智捷。車廠粗估，傷的最重的是前後都凹損的野馬，維修費約80萬元，賓利約60萬元、納智捷也要15萬元，合計150萬元起跳。

▲賓利雖看似僅皮肉傷，但車廠透露，保險桿毀損，原廠維修價格約60萬，時間更長達半個月。（圖／民眾提供）



維修車廠指出，賓利的後尾板受損，原廠更換約需10萬元，另外保險桿也遭殃，若換掉即便不含烤漆也要30萬，維修時間更要半個月左右，合計約60萬元；至於被撞得最慘的野馬GT 500，車廠指出，在台灣該型號新車價格要價500萬元，即便挨撞，殘值也還有1、200萬元，應該還是可維修，不至於報廢，但因水箱明顯受損，怕可能擠壓到引擎，維修費用約80萬元跑不掉。

▲酒醉女慘了！酒駕開車連撞野馬、賓利、納智捷，維修費合計150萬起跳。（圖／民眾提供）



警方調查，在八大上班的33歲楊姓女子與29歲黃姓女子，2人19日從台中租車北上找朋友，20日凌晨0時許，到朋友在林森北路開設的私人酒吧喝酒，席間與朋友共喝了6、7瓶威士忌，接著還喝啤酒，事後搭計程車到摩鐵休息半小時後就開車上路，在堤頂大道就不勝酒力，連續追撞前方3台汽車。

▲楊女(前者)10年內二度酒駕，擔心重罰竟找副駕閨蜜黃女(後者)頂包。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方到場後對自稱駕駛的黃女進行酒測，酒測值為0.67，但2人說法兜不攏，一查才發現楊女才是駕駛人，酒測更高達0.84，楊女才坦承因為10年內二度酒駕，所以才會擔心重罰找人頂包。