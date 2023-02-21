快訊／醉女撞賓利+野馬恐賠150萬　找短裙閨蜜頂包！2人無保請回

▲楊女(左)10年內二度酒駕，擔心重罰竟找副駕閨蜜黃女(右)頂包，訊後2人無保請回。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導



昨(20日)下午1時許，北市中山區堤頂大道發生4車連環追撞事故，33歲楊姓女子酒醉上路連撞3車，賓利、野馬GT 500以及納智捷，事後警方也查出楊女擔心重罰，找副駕閨蜜黃女頂包，檢方訊後2人無保請回。

▲副駕閨蜜黃女涉藏匿人犯罪，檢方訊後無保請回。（圖／記者劉昌松攝）

▲楊女涉公共危險罪，檢方訊後無保請回。（圖／記者劉昌松攝）

33歲的楊姓女子與29歲的黃姓女子，2人19日從台中租車北上找朋友，20日凌晨0時許，到朋友在林森北路開設的私人酒吧喝酒，席間與朋友共喝了6、7支威士忌，最後還喝啤酒連喝12小時，到20日中午離開酒吧回汽車旅館休息，只睡半小時就上路，在堤頂大道不勝酒力追撞前方3台汽車，當時台畜公司名譽董事長張裕屏案的賓利車也被追撞，幸僅受驚嚇，並未受傷。

▲賓利雖看似僅皮肉傷，但車廠透露，保險桿毀損，原廠維修價格約60萬，時間更長達半個月。（圖／民眾提供）

警方到場後對自稱駕駛的黃女進行酒測，酒測值為0.67，但2人說法兜不起來，其實酒測值0.84的楊女才是駕駛人，楊女才坦承因為10年內二度酒駕，所以才會擔心重罰找人頂包。

▲酒醉女慘了！酒駕開車連撞野馬、賓利、納智捷，維修費合計150萬起跳。（圖／民眾提供）

車廠粗估，傷的最重的是前後都凹損的野馬，維修費約80萬元，賓利約60萬元、納智捷也要15萬元，合計150萬元起跳。

楊女涉公共危險罪，黃女涉藏匿人犯罪，檢方訊後於晚間6時許裁定2人無保請回。