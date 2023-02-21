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社會 社會焦點 保障人權

短裙辣妹酒駕「連撞野馬賓利」　竟找閨蜜頂包！連喝12小時身分曝

記者邱中岳／台北報導

北市中山區堤頂大道，20日發生4車連環追撞，警方到場發現肇事汽車追撞正在停等紅綠燈的前方3台汽車，其中一台賓利名車上坐著台畜公司名譽董事長張裕屏，事後警方也查出肇事女駕駛找閨蜜頂包，且前一天連喝12小時，竟然只睡半小時就上路。

▲▼短裙辣妹酒駕「連撞野馬賓利」，竟找閨蜜頂包！前咖啡色外套為駕駛楊女、後為頂包閨蜜黃女。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲楊女(前者)10年內二度酒駕，擔心重罰竟找副駕閨蜜黃女(後者)頂包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，33歲的楊姓女子與29歲的黃姓女子，2人19日從台中租車北上找朋友，20日凌晨0時許，到朋友在林森北路開設的私人酒吧喝酒，席間與朋友共喝了6、7支威士忌，最後還喝啤酒。

▲她10年內二度酒駕，擔心重罰竟找副駕駛頂包。（圖／記者邱中岳翻攝）

20日中午12時許，一群人從酒吧離開，2人搭小黃返回投宿的大直汽車旅館，沒想到僅睡了30分鐘就立刻開車準備南下新竹，沒想到在堤頂大道就不勝酒力，連續追撞前方3台汽車。

▲▼ 北市中山區堤頂大道今(20)日下午1時許發生車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

警方到場後對自稱駕駛的黃女進行酒測，酒測值為0.67，但2人說法兜不起來，其實酒測值0.84的楊女才是駕駛人，楊女才坦承因為10年內二度酒駕，所以才會擔心重罰找人頂包。

楊、黃2女向警方透露，在台中從事八大服務行業，當天與朋友喝完後準備開車南下新竹，最後竟在停等紅綠燈時撞上前方3台轎車，當時台畜公司名譽董事長張裕屏案的賓利車也被追撞，幸僅受驚嚇，並未受傷。

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