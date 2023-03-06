「洗碗工」職缺前進財經院校徵才惹議　餐飲公司回應：並無不妥

▲餐飲公司在財經相關大學徵求洗碗工等職缺，引起外界熱議。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

河南財經政法大學4日在校內舉辦一場求職求才招聘會，一間餐飲公司在招募海報上羅列了櫃台、收銀員、服務員、行李員、涼菜師傅、傳菜生、洗碗工等不同的職缺，月薪最低約2000元人民幣（約8840元新台幣）。招聘資訊傳開後，部分輿論認為該公司提出的職缺和財經大學本科畢業生並不相符，開出職缺的餐飲公司則認為，「並無不妥。」

▲河南財經政法大學校內舉辦的人才招募會。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，一家在此次招聘會上招服務員、傳菜生等崗位（職缺）的餐飲公司工作人員表示，他們在公司所在的社區群看到了此次招聘會的信息，正好公司有相關崗位需求，於是報名參與。

此外，另一間招聘前廳接待、服務員的餐飲公司工作人員則稱，招聘上述崗位並無不妥，「此次招聘會面向全體合法用人單位，企業有人才需求就會參與，公司可以給學生提供一個實習工作的機會，有能力者將來也有機會晉升管理層。」

舉辦召聘會的大學相關人士則提到，此次招聘會由鄭州市人民政府主辦，學校只是提供一個活動場所，「招聘會不僅面向在校大學生，也面向校外社會人員，招聘企業確實有相關的崗位需求，招聘和應聘者也都具有雙向選擇的平等權利，今後學校會更加嚴格地審核招聘會的崗位項目。」