　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「洗碗工」職缺前進財經院校徵才惹議　餐飲公司回應：並無不妥

▲餐飲公司在財經相關大學徵求洗碗工等職缺，引起外界熱議。（圖／翻攝紅星新聞）

▲餐飲公司在財經相關大學徵求洗碗工等職缺，引起外界熱議。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

河南財經政法大學4日在校內舉辦一場求職求才招聘會，一間餐飲公司在招募海報上羅列了櫃台、收銀員、服務員、行李員、涼菜師傅、傳菜生、洗碗工等不同的職缺，月薪最低約2000元人民幣（約8840元新台幣）。招聘資訊傳開後，部分輿論認為該公司提出的職缺和財經大學本科畢業生並不相符，開出職缺的餐飲公司則認為，「並無不妥。」

▲河南財經政法大學校內舉辦的人才招募會。（圖／CFP）

▲河南財經政法大學校內舉辦的人才招募會。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，一家在此次招聘會上招服務員、傳菜生等崗位（職缺）的餐飲公司工作人員表示，他們在公司所在的社區群看到了此次招聘會的信息，正好公司有相關崗位需求，於是報名參與。

此外，另一間招聘前廳接待、服務員的餐飲公司工作人員則稱，招聘上述崗位並無不妥，「此次招聘會面向全體合法用人單位，企業有人才需求就會參與，公司可以給學生提供一個實習工作的機會，有能力者將來也有機會晉升管理層。」

舉辦召聘會的大學相關人士則提到，此次招聘會由鄭州市人民政府主辦，學校只是提供一個活動場所，「招聘會不僅面向在校大學生，也面向校外社會人員，招聘企業確實有相關的崗位需求，招聘和應聘者也都具有雙向選擇的平等權利，今後學校會更加嚴格地審核招聘會的崗位項目。」

ET快訊
辦公室全拆光！哆奇玩具跳票1300萬　買家怒炸：還錢啦
快訊／陳冠霖「最後一次發言」總結20年真相！　喊話鄭仲茵
快訊／台鋼雄鷹擊敗荷蘭！　4比2逆轉勝
快訊／中華隊戰宇宙邦！　兩隊先發陣容出爐
快訊／T1大亂鬥涉社維法　台啤蔣淯安到警局做筆錄
身分證「中5碼」免費住1晚！　五星酒店新開幕
想升課長！　他花5萬禮券賄賂長官
在地居民驚：蕭大間！　「藍紅配色」建物掀轟動
開車經過煉獄般濃煙　駕駛少「這動作」引擎恐報銷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黑衣男「跪地磕頭」拜別10年老車　原因曝光！網秒懂：確實該拜

邱國正稱要「超前部署」解放軍逼近　陸外交部：兩岸都是中國領土

「洗碗工」職缺前進財經院校徵才惹議　餐飲公司回應：並無不妥

新華社「民主之光」微紀錄片　開頭強調「民主就是讓老百姓能說話」

陸定今年為兩岸「交流年」　寇健文：不代表「硬的一手」就會放掉

女大生「面試30家公司」崩潰　她痛哭問：讀大學有什麼意義？

王信賢：陸視今年為兩岸「大交流年」　更重視雙方「同」的部分

小米汽車研發進度超出預期　雷軍發豪語：2024上半年實現量產

海鮮餐廳「牛蛙集體復活」　被剝皮仍狂跳！驚悚片曝光

上海迪士尼恢復與布偶擁抱拍照　不能拍打外僅剩「一個要求」

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

黑衣男「跪地磕頭」拜別10年老車　原因曝光！網秒懂：確實該拜

邱國正稱要「超前部署」解放軍逼近　陸外交部：兩岸都是中國領土

「洗碗工」職缺前進財經院校徵才惹議　餐飲公司回應：並無不妥

新華社「民主之光」微紀錄片　開頭強調「民主就是讓老百姓能說話」

陸定今年為兩岸「交流年」　寇健文：不代表「硬的一手」就會放掉

女大生「面試30家公司」崩潰　她痛哭問：讀大學有什麼意義？

王信賢：陸視今年為兩岸「大交流年」　更重視雙方「同」的部分

小米汽車研發進度超出預期　雷軍發豪語：2024上半年實現量產

海鮮餐廳「牛蛙集體復活」　被剝皮仍狂跳！驚悚片曝光

上海迪士尼恢復與布偶擁抱拍照　不能拍打外僅剩「一個要求」

打鐵趁熱　南市再推6筆工業區地上權招標

BMW公布大阪車展陣容！S1000RR、R nineT都現身　共19款重機參展

迷戀韓團成員　她砸56萬買「約會福利」真相超幻滅！存款全燒光

松山相隔4年重返小巨蛋　黃萬隆很淡定期許人人是主將

雞蛋短缺！山嵐拉麵「以鴨代雞」賣鴨蛋溏心蛋　單點全取消

一天暴跌15度！明早「10縣市下探10度」　周末又有冷氣團襲台

里長伯出動情蒐？福來喜古巴幾乎整條打線都認識：我要中立

盧秀燕表態不參選　提醒藍軍吃相不要太難看

缺席選前之夜視察安坑輕軌說謊？　當地里長：侯友宜真的有來啦

不要年薪200萬　台積電工程師「月加班150小時」離職：有錢沒命花

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

大陸熱門新聞

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

女兒考研所落榜　爸媽陪考竟錄取

超商貼「問路39元」公告！老闆曝背後原因

學歷最高、權力最小大陸總理

女大生「面試30家公司」　她崩潰：讀大學有什麼意義？

一出生就13歲！小男嬰2011年被冷凍保存歲

大學住宿4年狂撈440萬！男大生曝賺錢秘訣

海鮮餐廳「牛蛙集體復活」　被剝皮仍狂跳！驚悚片曝光

火鍋吃一半撈出脫皮老鼠！老闆反嗆：顧客自己放的

向車「下跪磕頭」才能用！陸電動車反人類設計被全網罵翻

護士下班斜槓擺攤賣「無菌式烤腸」 一天賣3小時多賺近千元生活費

棄美籍當100%中國人！甄子丹兩會前罕見受訪

陸人大代表：缺蛋問題　統一後大陸可解決

因為1隻狗！長髮妹訂婚2天秒退婚

更多熱門

相關新聞

台版柬埔寨釀3死！「S姐」關押118天今提審

台版柬埔寨釀3死！「S姐」關押118天今提審

「台版柬埔寨案」求職詐騙案受害者多達307人，其中61人遭拘禁、3人受虐身亡，詐騙金額高達3.9億元，主要幹部「茶董」陳樺韋及「S姊」傅榆藺等29人均遭到起訴。「S姊」111年12月下旬在移審庭上落淚痛哭，直呼「死者死太快，來不及救」；今(6日)本案再度開庭，S女被提審，稍早也走下囚車，《ETtoday新聞雲》記者詢問「有沒有懺悔？」S女則點頭，簡短回應「有！」。

假台彩網站藏台中　海撈962億10人落網

假台彩網站藏台中　海撈962億10人落網

人資最看重8個錄取關鍵

人資最看重8個錄取關鍵

國泰金開徵6200職缺！　總座李長庚：站對位、人生較容易

國泰金開徵6200職缺！　總座李長庚：站對位、人生較容易

中信金「Top Gun計畫」廣招6600位菁英　社會新鮮人600位

中信金「Top Gun計畫」廣招6600位菁英　社會新鮮人600位

關鍵字：

人才招聘徵才求職洗碗工缺工人力資源人力

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面