紀念永遠親愛的「埔里阿嬤」　竹山秀傳醫院辦陳綢公益繪本特展

▲竹山秀傳醫院舉辦「親愛的阿媽永遠佇遮-陳綢女士紀念特展」公益繪本展。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投埔里地區在地慈善家、教育家陳綢阿嬤去年辭世，財團法人良顯堂社會福利基金會以《神奇阿嬤與她的Why小孩》為題，將阿嬤的故事繪成繪本，並在竹山秀傳醫院展出。

院方指出，陳綢阿嬤一生奉獻在社會福利服務，常說「天崁下來都是自己的囝仔」，為了照顧因遭遇危機、無法在家中長大的孩子而創立「陳綢兒少家園」，其對兒少照顧的信念與愛護，以及言教、身教深深影響社會各個角落的人，號召民眾在就學、就業、生活協助的參與，願意付出對社會的愛與關懷。

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良顯堂社福基金會董事長許見宗說，陳綢阿嬤一生罹患7種癌症、化療200多次，但仍保持樂觀開朗、積極面對生活；本繪本描述許多臉上蓋著問號的「Why小孩」，如何透過阿嬤的關心，漸漸找回眼睛鼻子嘴巴，能觀察、願意聽、也可以和人互動的故事。

許見宗表示，陳綢阿嬤生前常說，一個社會的改變不是某些人做了很多，而是每個人都能為他人多做了一點點，希望藉著繪本方式和這次展覽紀念陳綢阿嬤，將阿嬤的溫暖分享給每位觀展者。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，院方與陳綢阿嬤的信念一樣，希望讓愁眉不展的人能慢慢展開笑顏，藉由繪本特展也能啟發大家「善的信念」，提升生命價值；這次特展至4月28日在竹秀藝廊舉辦，邀請民眾蒞臨觀賞，公益繪本每本280元，所得全數捐入良顯堂社福基金會。

此外，埔里知名愛心企業Feeling18日前再度攜手埔里鎮公所舉辦兒童節主題歡慶派，創辦人茆晉「日牂」繼去年為陳綢兒少家園打造專屬公益禮盒，除捐贈公益禮盒販售所得250萬元，也與現場來賓分享發表陳綢阿嬤記念繪本；南投縣文化局與在地戶外休閒業者率先認購繪本，贈送南投縣各鄉鎮立圖書館與埔里鎮各國小，希望一起將陳綢阿嬤的服務精神延續推廣下去。