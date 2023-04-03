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A流+腸病毒病患人數增　屏基兒科提醒連假「防疫不能鬆」

▲詠江教育基金會與屏東基督教醫院舉辦兒科病房歡慶兒童節關懷活動 。（圖／屏基提供，下同）

▲詠江教育基金會與屏東基督教醫院舉辦兒科病房歡慶兒童節關懷活動 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

兒童節前夕，詠江教育基金會與屏東基督教醫院舉辦兒科病房歡慶兒童節關懷活動。由於近期A型流感及腸病毒病童人數增加，正值連假期間，屏基小兒科提醒家長外出旅遊仍要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施。

▲詠江教育基金會與屏東基督教醫院舉辦兒科病房歡慶兒童節關懷活動 。（圖／屏基提供，下同）

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▲台東縣政府結合民間基金會舉辦「台東縣6歲以下兒童親職賦能計畫」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

體恤住院孩童5天連續假期只能在病房度過，詠江教育基金會特別安排魔術師到屏基小兒科門診、病房及早期療育中心表演，並贈送兒童節禮物袋，為病童們加油，彌補不能外出遊玩的缺憾，也減輕家長照護的壓力。

屏基小兒科主治醫師卓德松表示，近期住院病患以學齡前孩童居多，多為A型流感、上吐下瀉及腸病毒，尤其腸病毒有逐漸升溫的趨勢。上個月屏基就曾發現一名不足一歲的新生兒感染少見的腸病毒D68型，沒有典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手口足症狀，反而是發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸喘，且一度因為呼吸喘轉新生兒加護病房治療。

他指出，雖然天氣變暖、呼吸道融合病毒及新冠疫情趨緩，但呼吸道感染疾病不見減少，除了新冠肺炎病毒，A型流感、黴漿菌肺炎、腺病毒正蔓延中，小朋友除了高燒、肌肉痠痛、倦怠外，許多患者同時出現噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀。提醒家長如果發現孩子出現嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應儘速就醫。

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