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台東打造兒少保護個案家庭　有效陪伴照顧讓孩子們安心長大

▲台東縣政府結合民間基金會舉辦「台東縣6歲以下兒童親職賦能計畫」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府結合民間基金會舉辦「台東縣6歲以下兒童親職賦能計畫」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

4月4日兒童節，台東縣政府結合民間基金會舉辦「台東縣6歲以下兒童親職賦能計畫」，預防兒虐事件再發生，推出「到宅式親職教育」，提升家長育兒技能。

根據衛生福利部統計，110年兒少受虐人數中，6歲以下兒童佔21.4％；台東縣政府自去(111)年3月申請衛生福利部強化社會安全網計畫，結合財團法人台東縣好事日常教育基金會辦理6歲以下兒童保護親職賦能計畫，每週1-2次到宅提供親子引導服務，加深父母或照顧者親職技巧與因應，預防兒童虐待事件再發生，讓需要服務的兒童保護家庭得到妥善照顧。

縣長饒慶鈴表示，6歲以下兒童因本身缺乏自我保護能力，是受虐的高風險族群，若未進入托嬰中心、幼兒園就托或就學，不易被發現有受虐或未獲適當照顧之情事；台東辦理6歲以下兒童保護親職賦能計畫的重點，是增加6歲以下兒保個案的訪視頻率，透過引導、與家長一起討論在照顧上所遇到的困境，增加家長在教養上的成功經驗，內化到日常生活。

社會處長陳淑蘭指出，曾收到兒童保護個案的爸爸媽媽回饋「學習到親職老師在面對孩子鬧脾氣時，嘗試不聚焦在孩子的脾氣上，還滿有效的」、「看到親職老師對待我的孩子都可以很有耐心的教導，讓我開始思考如何不被暴躁的情緒牽著走」。感謝財團法人台東縣好事日常教育基金會與縣府合作，透過親職老師在服務過程中的傾聽、同理、建立信任關係，提升父母親職功能，促進親子關係，實現兒童健康發展，期盼公私協力，打造兒童幸福城市。

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