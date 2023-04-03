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爬上老樹看百年古蹟　台南水道博物館兒童節系列活動好「玩」！

▲清明連假，台南山上水道博物館舉辦兒童節系列活動，要讓親子好好「玩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲清明連假，台南山上水道博物館舉辦兒童節系列活動，要讓親子好好「玩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連續假期進入第3天，台南山上花園水道博物館迎來出遊人潮，規劃的街頭藝人展演、益智闖關、攀樹及拍貼積點活動，充分發揮寓教於樂效果，成為最佳放電去處。

▲清明連假，台南山上水道博物館舉辦兒童節系列活動，要讓親子好好「玩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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館方表示，明天兒童節，除了精采豐富活動外，還將安排「濱野彌四郎」Cosplay快閃出沒與遊客互動、發糖果，陪伴親子，加上目前正值花期木盛開，文化局邀請民眾到水道賞花、參加活動，過一個特別的兒童節。

文化局指出，今年兒童節連假延續去年落成一世紀的概念，以象徵再次出發「新萌芽」為主題，首次推出結合參觀動線設計的全園區闖關遊戲，只要逛完園區就能順利闖完所有關卡，並獲得紀念禮品；特別的是，遊戲內容也都與水道有關，闖關就能獲得相關常識，相當受到親子歡迎。

除此之外，延續春節期間大受歡迎的攀樹活動，這次則改換地點，來到園區後方的龍眼樹，除了可以體驗攀樹樂趣以外，也認識不同的植物生態，而且可以透過高角度，俯瞰最具代表性的B館紅磚建築，開啟不同的視野顛覆過去參觀古蹟的方式與角度，也讓不同年齡層的遊客們都能透過不同的活動體驗。

▲清明連假，台南山上水道博物館舉辦兒童節系列活動，要讓親子好好「玩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，山海屯合社會企業也會於4月3日在左鎮市區舉辦歪腰市集，並且串聯水道博物館、左鎮化石園區共同合作，帶動臺南山區旅遊線，只要在4月3日當日入園水道博物館，就能拿到歪腰市集集點卡並首先獲得點數2點。為了本次連續假期，水道博物館調整館休日，延後至4月6日星期四休息一日，讓民眾在連續假期期間都可以前往暢遊，參與免費的定時定點導覽，對水道博物館有更深的認識，相關活動訊息都可以在水道博物館粉絲專頁及官網詢。

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