　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網　車主留言曝內心掙扎

▲白車被表演宋江陣的學生圍繞在正中央進行演出，畫面荒謬宛如「淨車」、「祭改」，協尋車主的貼文被網友截圖轉傳。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔(Xiluo)）

▲白車被表演宋江陣的學生圍繞在正中央進行演出，畫面荒謬宛如「淨車」、「祭改」，協尋車主的貼文被網友截圖轉傳。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔(Xiluo)）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為慶祝兒童節，昨（1）日於轄內同時舉辦6場「雲林童樂會」，上午在西螺中山國小的活動中意外出現爆笑場面，就在孩子們表演宋江陣的場地，被不知情的家長臨停BMW，讓表演場面宛如「祭改」，協尋車主的囧況被PO上地方社團，意外引出車主坦述當時的驚恐與掙扎並誠摯道歉，最後爆笑收場。

臉書地方社團《西螺囡仔》昨日有民眾貼了一張白色自小客車被表演宋江陣的孩子們圍繞的照片，發文指出「中山國小校內辦活動。你這米奶86XX 就這樣停中間，學校廣播一個多小時，因為你..表演延遲，還搞得宋江陣表演像在祭改，請有認識的趕快通知來移車」。

▲白車被表演宋江陣的學生圍繞在正中央進行演出，畫面荒謬宛如「淨車」、「祭改」，協尋車主的貼文被網友截圖轉傳。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔(Xiluo)）

▲協尋車主的貼文被網友截圖轉傳。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔(Xiluo)）

文章一發出，因為畫面太荒謬、太爆笑，引起民眾截圖瘋傳。車主也在傍晚於貼文下方留言，並澄清真的不是故意的，當天帶著孩子去參加活動，聽聞校內開放停車，當時跟著其他車輛按序停放，因廣播移車時正與孩子在活動中心內闖關，所以完全沒聽到聲音，等到發現手機大量未接來電與訊息，衝出去一看，就已經是照片那樣的窘況了。

經歷掙扎「到底要不要衝進去移車」又怕衝進去會「闖陣」破壞表演，所以當時是硬著頭皮，在旁邊觀賞至表演結束才移車，車主也提到很佩服學弟妹冒著大雨與「那台障礙物」敬業演出整套表演，最後不忘幽自己一默，「然後…有人可以幫我tag許明照老師，看看這個祭改的費用要收多少」又或者…讓我有機會在連假過後的團練日請這些學弟妹吃個雞排配個珍奶，溫馨又搞笑的結束一場「虛驚」。

▲白車被表演宋江陣的學生圍繞在正中央進行演出，畫面荒謬宛如「淨車」、「祭改」，協尋車主的貼文被網友截圖轉傳。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔(Xiluo)）

▲畫面太荒謬，網友紛紛留言就像「淨車」、「祭改」。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔(Xiluo)）

車主澄清留言：

「嗨！大家好我是車主，雖然早上當下就有心理準備，覺得一定會被po西螺因仔，但看到午睡起來滿滿的未接來電，然後版上也很熱議！看到很多人在問車主是誰？與想知道車主當下的心情？所以只有出來跟大家解說。然後跟西螺國中宋江陣與社團指導老師許明照老師說聲不好意思！

事情是這樣的，早上7點40分下著大雨的早晨，送愛女進校後就在校外徘徊找停車位，突然太太打來說學校內有開放停車，就不疑有他的大膽把車子開進校內，又剛好那個位置有停一兩輛車子了，小弟我就行了個方便，跟著停！（實在是不應該）然後再此澄清！當下人在禮堂裡面陪小孩闖關，真的沒聽到廣播的聲音。是出來外面後，才看到宋江陣圍著我的車輛做表演。

當下內心真的小劇場不斷，一直想我該衝進去移車嗎？還是靜靜的看完表演在移？後來想想我還是看完表演再移，不要犯了大祭「撞陣」，畢竟已經破壞一次節日了，不能再破壞第二次…最後我想說的是，真的很佩服這些學弟妹冒著大雨與我那台障礙物敬業的表演完 整套表演。然後…有人可以幫我tag許明照老師看看這個「祭改」的費用要收多少，又或者…讓我有機會在連假過後的團練日，請這些學弟妹吃個雞排配個珍奶」。

▲白車被表演宋江陣的學生圍繞在正中央進行演出，畫面荒謬宛如「淨車」、「祭改」，協尋車主的貼文被網友截圖轉傳。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔(Xiluo)）

▲車主回文澄清也幽默自己，請大家幫忙問老師「看看祭改費用要收多少」，也願意在下次孩子們團練時請他們吃雞排與珍奶。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔(Xiluo)）
 

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►工地驚見「男屍」！警衝現場聞到這一味傻眼　急找家人帶回家

►20歲男雲林遊玩深夜突癲癇昏迷 友求助警方急開道送醫救命

►看！白海豚　嬌客現蹤雲林　海巡驚呼紀錄報喜

►雲林紅車自撞電桿翻卡排水溝　33歲駕駛一度受困幸運輕傷

►釣魚網站及假網拍猖獗　雲林縣警局下架882則詐騙貼文朔源追查

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
麥當勞員工中5000萬！離職1年回去上班　原因超意外
6000元「登記失敗」沒入帳！　3方法挽救
汪小菲嗆完大S「真的來台灣」！　IP洩行蹤
7-11「隱藏優惠」只有6天！　他飲恨：太早下了
板南線偷拍狼！　坐短裙正妹對面「喀擦」
張惠妹瘦成鉛筆腿！　醫見食譜震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男大生狂灌2手啤酒騎車！遭攔查擔心怎回家　警：你要先送地檢

人夫菲國出差「颱風斷水電」搞上女同事　小三逼宮下場慘

高雄轎車轉彎未禮讓直行機車　騎士撞上重摔氣胸不治

快訊／板橋工人踩空6樓墜落　左腳斷裂無生命跡象搶救中

北捷偷拍狼！坐短裙正妹對面「喀擦」　正義姊出手按鈴

快訊／彰化溪州大橋汽機車火警　現場發現一具焦屍

台7線騎士過彎違規超車遭輾斃　砂石車駕駛無罪！

BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網　車主留言曝內心掙扎

快訊／高雄前鎮漁港驚見男浮屍！上身赤裸身分待查

騎車回台東老家太累　他趴超商休息遭警關切...意外揪出被通緝！

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

連假首日車流爆大量！　國1彰化段「大雨又塞車」

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

男大生狂灌2手啤酒騎車！遭攔查擔心怎回家　警：你要先送地檢

人夫菲國出差「颱風斷水電」搞上女同事　小三逼宮下場慘

高雄轎車轉彎未禮讓直行機車　騎士撞上重摔氣胸不治

快訊／板橋工人踩空6樓墜落　左腳斷裂無生命跡象搶救中

北捷偷拍狼！坐短裙正妹對面「喀擦」　正義姊出手按鈴

快訊／彰化溪州大橋汽機車火警　現場發現一具焦屍

台7線騎士過彎違規超車遭輾斃　砂石車駕駛無罪！

BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網　車主留言曝內心掙扎

快訊／高雄前鎮漁港驚見男浮屍！上身赤裸身分待查

騎車回台東老家太累　他趴超商休息遭警關切...意外揪出被通緝！

陳晨威漏踩壘包　王威晨「鷹眼」發威：從壘包後面來怪怪的

「因為T-ara芝妍笑聲」才娶她　運動員尪霸氣：她撒嬌只有我看得到

植物真的會尖叫　研究：缺水每小時叫30至50次

國防部：4架次卡28反潛直升機擾西南ADIZ

K湯弟火力全開單場三響砲　狂敲8打點締造生涯新高

綠色蔬菜、鮭魚多吃！營養師曝「安定情緒」食物，集中注意力

男大生狂灌2手啤酒騎車！遭攔查擔心怎回家　警：你要先送地檢

游錫堃：台灣人不該被拒於聯合國大樓門外

人夫菲國出差「颱風斷水電」搞上女同事　小三逼宮下場慘

6000元「登記失敗」沒入帳　3方法挽救

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

快訊／連假第2天　國1凌晨重大車禍2死1傷

狒狒之死引抵制　六福村連假首日未見人潮

人妻搭上房仲！戰遍南部汽旅　她愛瘋：敢用命拿孩子

國一7車連環撞！2人噴飛亡　現場畫面曝

老牌醬油爆醜聞　董事長特助強脫女經理內褲

快訊／連假Day 2「國道火燒車」！回堵5km

小三戴正宮戒指示威　嫌「下面臭傳染給我」

「你是處男嗎」她想吃16歲小鮮肉　亂摸下場慘了

BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網

快訊／連假第2天　國3「6車追撞」紫爆回堵中

國道追撞21歲情侶噴飛雙亡　疑未繫安全帶

更多熱門

相關新聞

3種人清明節別掃墓！　命理師曝10大禁忌

3種人清明節別掃墓！　命理師曝10大禁忌

清明連假已經開始，不少民眾會回到老家掃墓緬懷祖先，但也有禁忌要小心。命理老師謝沅瑾先前就分享清明節的10大禁忌，提醒有3種人最好避免參與祭祖，在祖墳附近走路也要注意，否則一不小心可能踩到別人的墓，就會招惹到好兄弟，恐會有不好的影響。

要向祖先交代！她押著女兒到美滿中心配對

要向祖先交代！她押著女兒到美滿中心配對

快訊／連假Day 2「國道火燒車」！回堵5km

快訊／連假Day 2「國道火燒車」！回堵5km

國道一早就紫爆！2路段車速低於20km

國道一早就紫爆！2路段車速低於20km

3月初訂房！連假前因「價格太低」被取消

3月初訂房！連假前因「價格太低」被取消

關鍵字：

西螺鎮雲林中山國小兒童節清明節連假慶祝活動

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

全台有雨！　下波變天時間曝

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

三陽逆轉奪冠　光陽推8款新車大反擊

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

「女友2年不給碰」金鐘主持人提分手

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面