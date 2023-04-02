BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網　車主留言曝內心掙扎

▲白車被表演宋江陣的學生圍繞在正中央進行演出，畫面荒謬宛如「淨車」、「祭改」，協尋車主的貼文被網友截圖轉傳。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔(Xiluo)）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為慶祝兒童節，昨（1）日於轄內同時舉辦6場「雲林童樂會」，上午在西螺中山國小的活動中意外出現爆笑場面，就在孩子們表演宋江陣的場地，被不知情的家長臨停BMW，讓表演場面宛如「祭改」，協尋車主的囧況被PO上地方社團，意外引出車主坦述當時的驚恐與掙扎並誠摯道歉，最後爆笑收場。

臉書地方社團《西螺囡仔》昨日有民眾貼了一張白色自小客車被表演宋江陣的孩子們圍繞的照片，發文指出「中山國小校內辦活動。你這米奶86XX 就這樣停中間，學校廣播一個多小時，因為你..表演延遲，還搞得宋江陣表演像在祭改，請有認識的趕快通知來移車」。

▲協尋車主的貼文被網友截圖轉傳。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔(Xiluo)）

文章一發出，因為畫面太荒謬、太爆笑，引起民眾截圖瘋傳。車主也在傍晚於貼文下方留言，並澄清真的不是故意的，當天帶著孩子去參加活動，聽聞校內開放停車，當時跟著其他車輛按序停放，因廣播移車時正與孩子在活動中心內闖關，所以完全沒聽到聲音，等到發現手機大量未接來電與訊息，衝出去一看，就已經是照片那樣的窘況了。

經歷掙扎「到底要不要衝進去移車」又怕衝進去會「闖陣」破壞表演，所以當時是硬著頭皮，在旁邊觀賞至表演結束才移車，車主也提到很佩服學弟妹冒著大雨與「那台障礙物」敬業演出整套表演，最後不忘幽自己一默，「然後…有人可以幫我tag許明照老師，看看這個祭改的費用要收多少」又或者…讓我有機會在連假過後的團練日請這些學弟妹吃個雞排配個珍奶，溫馨又搞笑的結束一場「虛驚」。

▲畫面太荒謬，網友紛紛留言就像「淨車」、「祭改」。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔(Xiluo)）

車主澄清留言：

「嗨！大家好我是車主，雖然早上當下就有心理準備，覺得一定會被po西螺因仔，但看到午睡起來滿滿的未接來電，然後版上也很熱議！看到很多人在問車主是誰？與想知道車主當下的心情？所以只有出來跟大家解說。然後跟西螺國中宋江陣與社團指導老師許明照老師說聲不好意思！

事情是這樣的，早上7點40分下著大雨的早晨，送愛女進校後就在校外徘徊找停車位，突然太太打來說學校內有開放停車，就不疑有他的大膽把車子開進校內，又剛好那個位置有停一兩輛車子了，小弟我就行了個方便，跟著停！（實在是不應該）然後再此澄清！當下人在禮堂裡面陪小孩闖關，真的沒聽到廣播的聲音。是出來外面後，才看到宋江陣圍著我的車輛做表演。

當下內心真的小劇場不斷，一直想我該衝進去移車嗎？還是靜靜的看完表演在移？後來想想我還是看完表演再移，不要犯了大祭「撞陣」，畢竟已經破壞一次節日了，不能再破壞第二次…最後我想說的是，真的很佩服這些學弟妹冒著大雨與我那台障礙物敬業的表演完 整套表演。然後…有人可以幫我tag許明照老師看看這個「祭改」的費用要收多少，又或者…讓我有機會在連假過後的團練日，請這些學弟妹吃個雞排配個珍奶」。

▲車主回文澄清也幽默自己，請大家幫忙問老師「看看祭改費用要收多少」，也願意在下次孩子們團練時請他們吃雞排與珍奶。（圖／翻攝自Facebook／西螺囝仔(Xiluo)）

