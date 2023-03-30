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基隆首座室內兒童樂園啟用　謝國樑：各行政區逐步規劃設置

記者郭世賢／基隆報導

基隆市首座親子遊樂園「信義室內兒童樂園」今（30日）正式啟用，市長謝國樑感謝善心企業捐贈與各界支持，和社會處長楊玉欣、議長童子瑋與多位議員到場開箱，歡迎親子前來玩樂。謝國樑表示，未來其他行政區也將規劃設置，他也正研議要把正信路的市長官邸，改造室內兒童樂園，讓孩子們在多雨的基隆，也可以開心安全玩樂。

▲基隆首座室內兒童樂園啟用 謝國樑：各行政區逐步規劃設置。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆首座室內兒童樂園啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

「信義室內兒童樂園」位於基隆市信義區公所5樓，市府運用市有閒置空間，建置室內兒童樂園，不僅保障兒童遊戲權益，同時減輕家長照顧負擔，提供市民舒適親子遊樂空間，在遊玩互動中感受到生命的樂趣與喜悅。

謝國樑指出，信義室內兒童樂園是開放基隆孩子專有遊樂場域，尤其在基隆秋冬下雨季節更要善加利用，孩子在遊玩時，父母應在現場陪伴，呼籲大家進入園區要遵守入園規定，禁止飲食共同維護環境乾淨，期盼樂園社區化；未來其他行政區也將規劃設置，他正研議要把正信路的市長官邸，改造室內兒童樂園，以「小愛爸爸的家」為命名。

▲基隆首座室內兒童樂園啟用 謝國樑：各行政區逐步規劃設置。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑表示，未來其他行政區也將規劃設置。

謝國樑提及，他上任後就研議要在基隆港邊設置戶外兒童樂園，但因今年市區與港邊都有工程正在進行，這需要再好好評估，他舉巴黎、倫敦、亞特蘭大、洛杉磯等城市海邊都有類似設施，他很想在看到海與港邊的國門廣場，能有一座妥適遊樂設備的室外樂園，他強調今年先以增加室內兒童樂園作為努力方向。

議長童子瑋致詞時指出，基隆地狹人稠且多雨環境，兒童室內場域空間不足，透過公私協力，運用區公所空間和企業合作，提供兒童非常好的遊樂設施，也傳遞國樑市長對孩子的重視，童議長希望未來各區都能有一座樂園讓孩子玩樂，父母也放心，傳達基隆幸福城市價值。

▲基隆首座室內兒童樂園啟用 謝國樑：各行政區逐步規劃設置。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲信義區室內兒童樂園，設有兒童可騎乘超跑小汽車的「超跑區」。

信義區室內兒童樂園，設有兒童可騎乘超跑小汽車的「超跑區」；「動態感動區」則有旋轉棒棒糖、椰子樹等趣味遊具，訓練兒童平衡發展；「美味超市區」規劃美食街、小廚房與仿真超市，讓孩子體驗料理過程趣味；此外，還有「繽紛氣球區」與「球池區」，讓孩子在同伴一起翻滾中，度過舒適互動時光。

社會處表示，信義區室內兒童樂園，開館時間每週三至週日上午10時至下午4時，每日分三個場次，每場次為一個半小時，入館組數上限為40組，每組為1名6歲以下兒童（身高128公分以下）及1名照顧者。基隆市信義室內兒童樂園，採預約制：https://pse.is/4vks48

▲基隆首座室內兒童樂園啟用 謝國樑：各行政區逐步規劃設置。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆首座室內兒童樂園啟用 謝國樑：各行政區逐步規劃設置。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆首座室內兒童樂園啟用 謝國樑：各行政區逐步規劃設置。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆首座室內兒童樂園啟用 謝國樑：各行政區逐步規劃設置。（圖／記者郭世賢翻攝）

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