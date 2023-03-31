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5動藝起來！全國最大幼兒作品展　國立海科館變身童趣夢想王國

記者郭世賢／基隆報導

一年一度全國最大幼兒作品展在國立海洋科技博物館盛大開幕！基隆市政府教育處與海科館合作舉辦「5動藝起來-2023基隆大班幼兒作品展」，自即日起展出至4月16日止，在今（31日）中午的開幕儀式中，市長謝國樑與議長童子瑋、海科館副館長林青海一齊跟大小朋友同樂，多位議員更是跟著小朋友的表演手舞足蹈，現場充滿活力童趣的藝術氛圍。

▲全國最大幼兒作品展 國立海科館活力童趣夢想王國。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全國最大幼兒作品展，國立海科館活力童趣夢想王國。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑表示，女兒小愛現在也就讀大班，他看到大家展出的作品，讓他非常感動，在座的小朋友在今年9月就要進入小學就讀，對國小校園與環境應該充滿了憧憬，相信所有家長們都跟他一樣，正在思考要哪間學校對孩子最好，市府會繼續努力提升各校的辦學環境，讓所有的孩子們擁有快樂且美好的校園生活。

議長童子瑋則指出，藝術教育不只是美感與心靈教育，更是展現我們對未來的價值，基隆的孩子是海港的孩子，認識海洋、愛上海洋、運用永續的材料進行創作，更在全台唯一以海洋為名的博物館展出，正展現基隆的城市教育特色，感謝教育處同仁的用心，舉辦這樣的表演及展覽，讓基隆的孩子展現自信並培養藝術天分。

▲全國最大幼兒作品展 國立海科館活力童趣夢想王國。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑表示，女兒小愛現在也就讀大班，他看到大家展出的作品，讓他非常感動。

今年作品展以「基隆在地特色」為發想，融入七大行政區，將展區設計成「繽紛彩虹中正」、「信義生肖橋」、「仁愛廟口夜市」、「中山積木貨櫃」、「暖暖自然生態」、「七堵鐵道列車」及「安樂古蹟城堡」七大主題區，每區各設有可愛海洋生物導覽員，陪伴親子欣賞作品的同時，一起探索展區，讓大家更了解基隆的文化特色。

即日起至4月16日止，到國立海洋科技博物館（主題館3-5樓）欣賞幼兒創作，現場另有闖關體驗，親子完成七區指定任務，就能兌換展場限定紀念照拍攝機會，數量有限，兌完為止。凡就讀基隆市幼兒園的大班幼兒，持作品展導覽手冊，即可免費帶2位家人入館參觀。

▲全國最大幼兒作品展 國立海科館活力童趣夢想王國。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲小朋友的表演手舞足蹈，現場充滿活力童趣的藝術氛圍。

海科非營利幼兒園董老師表示，今年帶著孩子們一起到展場場佈，讓他們親自將作品送到展區上架，孩子們都特別期待要帶爸爸媽媽來看展，而且這次的主題是基隆市各區的特色，孩子們看到展區布置時，都很興奮地喊出「是彩虹屋！」非常貼近孩子們的生活，親切又有趣！

市府教育處表示，幫助孩子發展創造力，除了認識各種素材，建立豐富多元的美感教學環境也非常重要，大班幼兒作品展是基隆孩子們在幼兒教育階段重要的里程碑之一，感謝幼兒園的老師們用心參與及協助，才能讓孩子們的創意結晶順利展出，今年也與海科館合作特於連假前開展，讓家長們能更彈性的安排時間陪孩子欣賞展覽。

▲全國最大幼兒作品展 國立海科館活力童趣夢想王國。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲議長童子瑋表示，藝術教育不只是美感與心靈教育，更是展現我們對未來的價值。

▲全國最大幼兒作品展 國立海科館活力童趣夢想王國。（圖／記者郭世賢翻攝）

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