蔡英文未見蓬佩奧　郭正亮揭：「這事」發生後有一些狀況

▲總統蔡英文赴「哈德遜研究所」領獎。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文於美東時間30日晚間受邀出席美國哈德遜研究所舉辦的「全球領導力獎晚會」並獲頒「全球領導力獎」，但會前盛傳出席的友台前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）並未出席。對此，前民進黨立委郭正亮認為，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中國最高外交官王毅於24日通話後，在這3、4天裡面發生某些事、有一些狀況。

郭正亮31日在節目「風向龍鳳配」中表示，蔡英文這次去紐約待了兩天，所以他一定是有所預期，如果真的有民主黨官員去，一定是在紐約，不可能是去加州。以民進黨傳統關係，像還有國安會秘書長顧立雄在美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官坎貝爾等涉台事務高階官員，這完全是在可以見面的期待之內。

「我認為一定有一些狀況」，郭正亮分析，蔡英文到哈德遜研究所演講也變成閉門，而且到了下飛機時，才確定有這個行程，到底有沒有見到蓬佩奧，沒有人知道。他質疑，「你有看到全球領袖獎的頒獎鏡頭嗎？本來大家預期是蓬佩奧跟蔡英文有三人的安全論壇，但你有看到畫面嗎？」

郭正亮說明，如果是在正常情況下，坎貝爾應該也會去一下紐約，因為他們是很好的老朋友，現場雖然是共和黨的場，可是他多少也去一下。再者，哈德遜雖然不是主流智庫，可是在保守派裡面還算是知名智庫，他已經避開華盛頓了，刻意到紐約去，這樣的情況之下，聯邦級別的政府官員都不在，且僑宴現場也只有紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）。

郭正亮補充，據他了解，外交單位很急的狂打電話給紐約州長霍楚（Kathy Hochul）和紐約市長亞當斯（Eric Adams），可是他們就是沒有來，這一定是民主黨有做某些指示，不然不至於這樣。蔡英文會在紐約待兩天，就是預期會有一些人要見面，不然不會安排這樣的行程，「我是覺得很明顯，就是蘇利文跟王毅通完電話之後，在這3、4天裡面發生某些事」。