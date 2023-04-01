中國要瓜地馬拉做「正確選擇」　總統府：台瓜邦誼如瓜國咖啡香醇

記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」31日飛抵瓜地馬拉，由於中美洲僅剩瓜地馬拉仍維持與台灣的邦誼，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，瓜地馬拉要「認清大勢，早日做出正確選擇」。對此，總統府副秘書長張惇涵在瓜地馬拉回應，中華民國台灣跟瓜地馬拉的邦誼堅若磐石，就像瓜地馬拉的咖啡一樣飽暖、香醇，台灣跟友邦交往不容中國置喙。

張惇涵表示，中國對台灣的外交打壓不會影響台灣走向世界的決心，台灣會堅定走向世界，跟世界交朋友，也會當世界的好朋友。

我國外交部表示，瓜地馬拉為我國忠實友邦，兩國關係極為密切友好，瓜國總統賈麥岱(Alejandro Giammattei)堅定挺台，除了在各類國際場合強力為台灣發聲，此次蔡總統率團訪問瓜國，就是應賈麥岱總統熱情邀請，瓜國政府內閣官員也陪同賈麥岱總統一同迎接蔡總統到訪，充分展現台瓜關係堅實穩固。

外交部說，中國近日來透過媒體接二連三的釋放醜化我國外交工作的假訊息，對我輿論進行認知作戰，並企圖干擾蔡總統出訪效果，外交部呼籲國人認清真相，切勿落入中方圈套而遭誤導。

外交部強調，中國打壓我國外交空間一向不遺餘力，外交部除持續密切注意防範外，同時也正告北京當局，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀，我國與友邦的往來不容其他國家置喙，也不會屈服於中國威權政府的壓力與脅迫。我國將堅守自由民主的價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際地位。