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下一步訪美？　侯友宜：不管人在何處「心繫中華民國」

▲▼「2023碧潭水舞季」今(3/31)正式登場，新北市長侯友宜親臨現場主持水舞啟動儀式。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨2024人選佈局引發外界關注，鴻海集團創辦人郭台銘近日訪美，也讓人聯想到新北市長侯友宜近期是否也有訪美行程？侯今（1）日被問到此事時，他表示，「不管人在何處，永遠要心繫中華民國，不管在國內還是國外，我們都守著中華民國，為國家、為人民做出最大貢獻。」

侯友宜今日一早到土城靈恩納骨塔視察清明祭祀服務情形。媒體聯訪時問到，郭台銘在美國演講時談到，台灣需要一個了解產業方向與發展的「CEO」來領導台灣。侯友宜表示，從政過程當中，都要傾聽人民聲音、了解民眾需求，來解決民眾最主要的問題，這才是最主要的事情，相信郭董或是每位有志從政者，了解民眾、解決民眾問題，才是最重要的。

受訪被問到是否有規畫訪美，侯說，「我們在每一個地方不管你人在何處，永遠要心繫中華民國，不管是在國內、在國外，我們都守著中華民國，也為國家、為人民做出最大的貢獻」。

另，對於立法院黨團傳出組成一個「挺侯聯盟」，成員包括總召曾銘宗、立委鄭麗文等人，但黨內也有不少挺郭？侯友宜則說，郭董是一個很棒的產經專業人才，尤其這麼多年來也為台灣做很多事，「所以郭董都會跟我們一起團結面對，讓我們國家跟人民發展會更好」。

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訪美侯友宜中華民國

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