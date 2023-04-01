與瓜地馬拉僑胞餐敘　蔡英文：台灣走向世界的腳步不會停止

▲蔡英文出席瓜地馬拉僑宴。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文的「民主夥伴共榮之旅」，31日下午（台北時間4月1日）抵達友邦瓜地馬拉，首個行程安排和僑界代表、技術團同仁及役男茶敘。蔡英文致詞時強調，台灣走向世界的腳步不會停止，大家在瓜地馬拉多貢獻一分心力，台灣和世界的連結，就多往前一步。

蔡英文說，今天早上還在紐約，從美國過境後一下飛機，第一個行程就是來跟好久不見的鄉親見面。她笑說，上次前來，已經是2017年的時候。 過去，全球經歷3年多的疫情，現在終於比較能自由旅遊，所以今天來到瓜地馬拉跟大家見面，真的很高興。

蔡英文表示，現場有來自巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多的僑界代表，非常感謝現場所有鄉親一起來相聚，相信不論大家身在何處，大家的心情都是一樣心繫台灣，「現在，疫情趨緩，她也要歡迎所有鄉親回家看看、到台灣走走」。

「這3年多來，台灣有不少改變。」蔡英文提到，除了努力克服疫情的挑戰，在國家的照顧方面，也做了很多事情。例如，提高育兒津貼、為年輕人加薪減稅、推動長照2.0，從小朋友到長輩，我們都用心照顧。我們也協助產業升級及轉型，透過「疫後特別預算」，協助他們度過難關。

蔡英文表示，大家可能也有注意到，這幾年來，台灣的防疫表現獲得國際社會的肯定。捐贈了防疫物資給許多國家，讓全世界都感受到「Taiwan can help」的精神和行動。

蔡英文認為，在國際局勢的變化中，台灣也受到許多關注，包括俄烏戰爭以及疫情造成全球供應鏈重組，台灣對民主自由價值的堅持，還有蓬勃發展的半導體產業，都讓台灣成為國際上亮眼的一顆星，「我們的每一個動作，全世界都在看」。

蔡英文指出，過去3年，台灣和民主夥伴以及友邦在各領域，有更多的合作和突破。大家在瓜地馬拉的耕耘，就讓友邦看到台灣人的熱情、堅韌和努力。僑胞朋友在瓜地馬拉的投資，包括在營建業、製造業、食品加工以及進出口貿易等各領域，都有很豐碩的成果。大家的努力，為瓜地馬拉創造許多就業機會，也促進經濟成長。

蔡英文說，今天現場還有大使館、技術團、替代役男以及海外工程公司的夥伴們。各位不論是執行國際合作計畫，或是協助興建醫院，都運用自己的專業，為瓜地馬拉的發展做出貢獻。她相信，透過這些長期、踏實的合作，都能讓瓜地馬拉的人民，從日常生活中實際感受到台灣的友誼。

蔡英文指出，這幾天，「中美洲經貿辦事處」籌辦的咖啡採購團，也來到瓜地馬拉考察商機。經貿外交一直是政府很重視的一環，她要感謝所有考察團成員的支持，也祝福大家有滿滿的收穫。在接下來的訪問行程中，她與賈麥岱總統會有許多互動，也會一起見證兩國簽署「台瓜基本合作協定」，繼續深化邦誼。

「台灣走向世界的腳步不會停止，大家在瓜地馬拉多貢獻一分心力，台灣和世界的連結、就多往前一步。」蔡英文強調，希望大家一起打拚，讓台灣持續扮演全球經濟的關鍵力量，也成為世界民主的燈塔，為全球民主陣營照亮眼前充滿挑戰的道路。