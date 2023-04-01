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不甩中國威脅　瓜地馬拉堅定挺台：是唯一且真正的中國

▲▼蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡英文出訪瓜地馬拉，並與瓜國總統會晤、接受禮兵歡迎。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文31日下午（台北時間4月1日）飛抵友邦瓜地馬拉，在結束與僑胞的餐敘後，隨即與瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammatte）進行兩國元首會談、贈勳及簽署「台瓜基本合作協定」等。面對中國威脅瓜國「做出正確選擇」，賈麥岱總統仍在致詞時表達堅定挺台立場，不只多次重申台瓜兩國的真誠情誼，還表態台灣不僅是主權獨立的國家，對瓜國來說更是「唯一且真正的中國」。

賈麥岱致詞時說，在世界局勢動盪的今天，經過這一次蔡總統的到訪，向全世界來傳達一個團結、互助合作與希望的訊息。這是一個奠定在共享的普世價值的訊息，台灣跟瓜地馬拉兩國是策略夥伴的關係，在非常友好的氣氛之下，他與蔡總統進行了真誠、坦白的意見交流。

賈麥岱說，瓜地馬拉政府做為崇尚和平的國家，再次表達堅定立場，在各個雙邊、多邊以及國際場域，呼籲要推動台海的和平，支持並且尊重台灣主權以及領土的完整。

▲▼蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／記者陳家祥攝）

▲瓜地馬拉總統賈麥岱。（圖／記者陳家祥攝）

「瓜地馬拉與台灣的邦誼堅不可破。」賈麥岱說，瓜地馬拉努力不懈捍衛國際法的基本原則，推動以對話和協商來解決爭端，以及攜手努力達成人民對自由、繁榮、發展以及主權完整的渴望。台瓜兩國合作無間，攜手並進成為最佳的策略夥伴，並以具體行動推動兩國人民的合作計畫。

賈麥岱說，讓雙邊關係堅若磐石的原因非常多，但他想要特別強調，兩國之間所推動的學術交流計畫、兩國對於彼此文化的推崇以及尊重，以及強大的經貿外交，兩國在地理位置上的重要性，以及一同公開倡導的共同價值。

「台瓜兩國是建立在具體的互惠行動，而不是空口說白話。」賈麥岱說，瓜地馬拉政府以具體的表現來展現對台灣的支持，參與國際多邊系統，特別是在世界衛生組織肯定台灣在新冠疫情期間所做出的貢獻，以及在產婦新生兒、醫療保健、基礎公共衛生照顧、全民健保以及水資源維護等議題上，給瓜國的寶貴協助。另外，瓜地馬拉政府基於聯合國普遍性原則，支持台灣參與並且貢獻其力量。

▲▼蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／記者陳家祥攝）

賈麥岱提到，台灣也一直是非常支持瓜地馬拉的國家，在非常關鍵的議題上如環境保護、減少天然災害的影響、醫療、交通、能源、輔導中小企業、水資源管理、教育、農業等方面，提供給瓜國非常多的幫助。

賈麥岱說，台灣所提供的合作，幫助瓜地馬拉推動永續及永久性的社會及經濟發展，符合國家優先發展的目標，興建齊瑪德南戈國立醫院計畫就是一個非常好的例子。這間醫院提供普通內科、外科、兒科、婦科、產科、創傷科等類別，最先進的醫療服務，讓該地區的民眾能獲得妥善的醫療照顧。周日，他也將有幸可以陪同蔡總統閣下一同參訪這間新完成的醫院。

「對於瓜地馬拉來說，這次蔡總統來訪非常重要，讓我們有機會可以重申我國政府對中華民國台灣的支持，也為兩國的邦誼注入新的活力。」賈麥岱說，再次承認、肯定台灣是一個主權獨立的國家，是與瓜地馬拉分享歷史兄弟邦誼、相互尊重以及分享民主價值，「唯一且真正對我們來說的中國」。

賈麥岱提到，中華民國台灣的經濟模式向世界證明，透過創新和勤奮的工作，可以創造令人稱羨的經濟成長與科技發展，台灣的韌性也向全世界展現了其克服全球性挑戰的能力，特別是在台海海峽區域甚至全世界和平穩定的努力。

「總統閣下，今天我要藉這機會表示，本人的欽佩肯定及感謝之意。」賈麥岱說，感謝台灣在閣下的領導下，對成千上萬的瓜地馬拉人民提供的寶貴協助，以及超過一甲子、60年的情誼，「對我來說，蔡總統真的是我非常要好的朋友」。

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