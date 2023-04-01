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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

瓜國挺台高規格接待　蔡英文：困難中互相伸出援手是真正朋友

記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文31日下午（台北時間4月1日）飛抵友邦瓜地馬拉，隨後與瓜地馬拉總統賈麥岱進行會談。蔡英文在致詞時說，台灣和瓜地馬拉是共享自由、人權等價值的民主夥伴，賈麥岱總統曾說過「所謂友誼，就是不離不棄、同甘共苦」，這段話讓她深有同感，能在困難中互相伸出援手，就是真正的朋友。

蔡英文說，在來到瓜地馬拉之前，得知墨西哥移民中心火災意外事件，感到十分沉重不捨，「在這裡，我要向受難者和家屬，表達最深的哀悼」。接著蔡說，今天再次訪問瓜地馬拉，也要代表中華民國政府和人民，向賈麥岱總統所有的瓜地馬拉好朋友，致上誠摯的問候。

蔡英文表示，上一次來瓜地馬拉訪問，是2017年。今天，當飛機緩緩降落時，看到記憶中壯麗的火山和湖泊，美景依舊，讓人很懷念。過去幾年來，台灣和瓜地馬拉，也都有許多的進步和改變，「我們看到，瓜地馬拉在賈麥岱總統的領導下，越來越繁榮發展」。

蔡英文說，當全球經濟受到疫情衝擊，2021年，瓜地馬拉的經濟成長了百分之7.5%；上個月，「惠譽國際」更將瓜地馬拉，評為中美洲經濟復甦最快的國家，令人欽佩。

「瓜地馬拉是台灣堅實的友邦，這幾年來，我們兩國在醫衛、經貿、以及基礎建設等領域，持續深化合作。」蔡英文表示，剛才和賈麥岱總統共同見證，兩國簽署「台瓜基本合作協定」，為雙方技術合作交流，開創更多元、嶄新的面貌。

蔡英文接著提到，在疫情期間，我們兩國相互合作，僅用短短18個月的時間，完成設計、興建齊瑪德南戈公立醫院，並且落成啟用。在過程中，也為瓜地馬拉帶來經濟成長和就業機會。

「台灣和瓜地馬拉是共享自由、人權等價值的民主夥伴。」蔡英文說，可以看到，賈麥岱總統多次公開向國際社會，表達支持烏克蘭，甚至親赴烏克蘭前線，以具體行動展現追求國際和平的理念。去年中國對台灣進行軍演，瓜地馬拉在第一時間挺身而出，為台灣仗義執言，「在各個國際場合，賈麥岱總統也透過致函、發言等多種方式，支持台灣的國際參與」。

蔡英文說，過去，賈麥岱總統曾用一段話，形容台灣和瓜地馬拉的關係，「他說，所謂友誼，就是不離不棄，同甘共苦」；蔡表示，對於這段話，她深有同感，能在困難中互相伸出援手，就是真正的朋友。

「賈麥岱總統對台灣的情誼，令我們非常感動，也非常感謝瓜地馬拉對台灣的支持。」蔡英文說，相信民主夥伴團結合作，一定可以強化韌性，共同克服各項挑戰。我們期盼，台灣和瓜地馬拉，在堅實的合作基礎上，持續攜手努力，創造雙贏發展。

▼蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／記者陳家祥攝）

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