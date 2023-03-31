博鰲亞洲論壇閉幕　李保東：各方取得共識「必須保持穩定開放」

▲閉幕現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／海南報導

2023博鰲亞洲論壇今（31）日下午舉行閉幕會，論壇秘書長李保東指出，今年年會取得非常重要的成果，各方一直認為，要實現發展願景，亞洲就必須保持穩定、開放和包容，特別是促進中國和其他國家間的經濟合作和友好關係。

李保東表示，今年年會有超過2000名代表參加，部長級以上的官員達110多人，幾天下來大家普遍感受到，儘管視訊技術發達且方便，但仍無法替代面對面交流，很多分論壇都出現爆滿的現象，走廊內能看到代表們在探討問題、尋求共識和合作，這是實體會議的優勢所在，亦是博鰲亞洲論壇能夠發揮高端政商對話平台的優勢所在。

▲李保東 。（圖／記者蔡儀潔攝）

李保東指出，近期發生銀行倒閉等事件，是否再爆發金融危機令世界感到不安，因此整體而言，與會人員均很滿意今年年會的主題「不確定的世界」，論壇也給出答案，即「團結合作迎挑戰，開放包容促發展」。

李保東介紹，今年年會總體達成2個共識，首先是團結一心，透過對話和合作重建信任，共同迎接長期挑戰，這是僅憑任何一國之力都無法解決的全球性問題。

李保東指出，其次是緊迫感，聯合國2030可持續發展議程目標還有一半未完成，然而僅剩7年時間，必須拿出更強緊迫感，更堅定的意志和更大膽的行動，真正實現穩定繁榮，維護自由公平的貿易，堅持開放包容，重振多邊主義，深化區域合作。

「總之，今年年會取得非常重要的成果」，李保東表示，各方一致認為，亞洲是世界經濟復甦的重要推力，中國是重要引擎，因此中國的發展仍繼續對全球經濟增長作出巨大貢獻；要實現發展願景，亞洲就必須保持穩定、開放和包容，各國應繼續深化合作，特別是促進中國和其他亞洲國家之間的經濟合作和友好關係。

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