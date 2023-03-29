博鰲側寫／千名記者參加排長龍卡位！　設「免稅店」有人豪刷36萬

記者蔡儀潔／海南報導

「今年人好多啊」、「還好早點來了」...在博鰲亞洲論壇成功卡到位的媒體，紛紛發出如此感慨。今年作為疫後首場大型國際會議，與會記者超過1100人，而分論壇僅開放50個名額，因此會場外能看到超長人龍，有記者甚至提前1小時來排隊。

2023博鰲亞洲論壇今（28）日正式啟動，有別於2021年和2022年的線上結合線下，今年採取全實體模式。秘書長李保東介紹稱，今年有超過50個國家的嘉賓，來自170多家媒體機構1100多名中外記者與會。據悉，其中一家大陸官媒出動超過60人，大陣仗應對。

▲▼排隊人龍。（圖／記者蔡儀潔攝）

今日的3場開放活動可以說是「場場爆滿」，發布會現場由於沒有限制名額，後來的媒體站滿會場兩側，拿出手機、相機爭先拍照。成功卡到位置的記者慶幸「早到的鳥兒有位坐」，其中一名參與多年論壇的資深媒體人感慨，「今年人好多...」，一旁的同業附和道，「那當然，放開後的第一場...」。

下午的2場分論壇分別是「產業鏈供應鏈新格局」和「一帶一路:共享發展機遇」，由於僅開放50個媒體名額，且是「先到先得」，在活動開始前現場就大排長龍，人龍超過50公尺。

▲會場門外設有面板顯示實時人數變化。（圖／記者蔡儀潔攝）

開放進場後，媒體須掃身上的識別掛牌入場，旁邊的螢幕顯示人數變化；額滿後，仍有不少人在排隊，只能是「出來一個進一個」，或者是移步到新聞中心看實時轉播。

▲▼主辦方將「免稅店」搬到博鰲論壇會議中心內。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，博鰲亞洲論壇國際會議中心會場還開設「免稅店」，讓人員趁空檔還能血拚。記者今日中午實際到化妝品免稅店，看到不少人拿著籃子挑選，其中一名男嘉賓購買了超過6萬元（人民幣，下同，約新台幣26萬元）商品，滿載而歸。

博鰲亞洲論壇2023年年會將於3月28日至31日在海南舉行。新冠疫情令海南近年的「免稅商機」快速崛起。據大陸海關公佈數據，今年元旦期間，共監管離島免稅購物金額4.22億元、購物旅客4.3萬人次、件數47.6萬件，人均購物金額9816元。

陸媒指出，在今年的博鰲論壇結束後，新的離島免稅政策將開始實施。內容顯示，自4月1日起，離島旅客憑有效身份證件或旅行證件和離島資訊，在海南離島免稅商店購買免稅品時，單價不超2萬元的化妝品、服裝服飾等15種免稅品，可以「即購即提」；單價超過5萬元的免稅品可選擇「擔保即提」提貨方式。