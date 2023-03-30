IMF總裁：貿易碎片化亞洲會最慘 　損失恐達全球GDP的7%

▲喬治艾娃在博鰲亞洲論壇開幕式致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／海南報導

2023博鰲論壇今（30）日舉行開幕式，國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）致詞稱，預計今年中國和印度將貢獻一半的全球經濟增長，貿易碎片化加劇亞洲會受到最嚴重的影響，帶來的長期損失可能高達全球GDP的7%。

喬治艾娃表示，亞洲各國貿易一體化不斷深化，是全球GDP強勁增長的關鍵因素，過去40年間，世界經濟規模提高了3倍，其中中國發揮了重要的樞紐作用。

喬治艾娃認為，供應鏈應更具有韌性，例如用公平方式重振國際貿易，「由於一體化程度很高，碎片化加劇亞洲會受到最嚴重的影響」，因此要透過合作降低衝擊，團結合作與雪中送炭相輔相成。

她接著表示，團結合作要從亞洲各國國內開始，財政政策要精準發力，發展更好的國家要幫助更脆弱的成員，「我們迫切需要一個能更快、更有效運作的全球機制，幫助國家處理其債務」，非常歡迎中國參與共同框架和新的全球主權債務圓桌會議。

喬治艾娃日前在「中國發展高層論壇」上表示，當下全球經濟和金融環境波動不斷，2023年對全球經濟來說又是一個艱難之年，預計增速放緩至3%以下，預計2024年經濟前景會有所改善，但仍將遠低於3.8%的歷史平均水平。