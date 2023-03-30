李顯龍訪中第二站！　博鰲論壇直言「最令人擔心的是中美關係」

記者蔡儀潔／海南報導

新加坡總理李顯龍27日抵達廣東廣州，展開為期6天的訪中行程，今（30）早出席2023博鰲亞洲論壇開幕式，並致辭稱，當今世界最令人擔心的中美兩國關係，希望雙方能和平發展、共同合作。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）則表示，應尊重民主問責，而不是用民主之名給其他國家貼標籤。

▲李顯龍發表講話，聚焦促進中美團系和平穩定。（圖／記者蔡儀潔攝）

博鰲亞洲論壇今早舉辦開幕式，李顯龍上台致詞時直言，最令人擔心的中美兩國關係，在貿易投資、網路、航行自由等均有矛盾，世界感受到緊張局勢帶來的影響，希望中美兩國和平發展，給予互信和尊重，能共同合作。

李顯龍表示，在兩極化不斷加深的全球背景下，亞洲能做到的是促進中國和亞洲國家的友好合作和貿易關係；中國想要經濟一體化，其他亞洲國家都樂意配合，在後疫情時代，要推動貿易復蘇和遊客回流，新加坡與中國保持友好關係，最新的合作項目是重慶戰略互通項目。

李顯龍指出，為使中國和亞洲合作更具韌性，我們要共同加強互信，國家之間不分大小和立場利益，更重要的是，發生問題時經貿關係能免受影響。

李顯龍還表示，亞洲各國同時要與歐美和世界各國加強聯繫，譬如儘管中美國關係緊張，但去年兩國貿易額創下7000億美元新高，亞洲其他國家也希望與歐美企業建立合作。

▲馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim） 。（圖／記者蔡儀潔攝）

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）則在致詞時表示，西方國家聲稱最重要的進步是自由民主和資本主義的勝利，然而中國和印度推行社會改革實現飛速增長，在國際舞台重獲應有的地位，李顯龍提到的東盟也實現飛速發展，讓認識到世界不同國情的道路。

安華表示，中國提出的中國式現代化和人類命運共同體就是最好的例證，「我領導的團結政府提出文明馬來西亞理念，希望根據國情走出自己的道路。我們國家治理理念的背後是6個核心價值，他們不新鮮但最契合馬來西亞歷史。」

安華指出，各國應團結合作，應尊重民主問責，而不是將民主放在嘴巴，用民主之名給其他國家貼標籤。

安華提出，雖然競爭有意義，但合作更為重要，如今地緣政治和經濟競爭成為難以避免的問題，例如半導體產業，應設立「護欄」，讓競爭不會導致科技領域分化分裂，「我想重申無約束競爭應該讓位於積極合作。」

安華最後呼籲，「讓我們攜手努力，團結合作分享經驗，共同打造更強更有韌性的亞洲。」

作為大陸年度重要外交活動，博鰲亞洲論壇於28日至31日舉行，亦是李強上任後的「外交首秀」，有來自超過50個國家、2000多名代表參加，其中邀請了李顯龍、安華、西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez），以及國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）等國際政要出席。