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大陸 大陸焦點 特派現場

ChatGPT為何沒誕生在中國？　北京清大院長：「矽谷模式」還不成熟

▲▼博鰲論壇,蔡新發。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲朱旭峰。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／海南報導

新一輪人工智慧（AI）競賽在全球拉開，「ChatGPT為何沒有誕生在中國」在今（31）日的博鰲論壇分活動引起討論，北京清華大學院長朱旭峰認為，「矽谷模式」在中國還不成熟，因此推出時間沒有那麼快速。

2023博鰲亞洲論壇今（31）日上午舉行「人工智慧賦能美好生活」分活動。小i集團CEO袁輝認為，在今天這個節點，中國必須擁有自己的ChatGPT，從某種程度上來講，現在特別像「兩彈一星」的時候，這非常值得大家關注和去真正思考。

袁輝提到的「兩彈一星」，指的是「核彈、飛彈和人造衛星」，是對中國大陸依靠自己的力量掌握的核技術和空間技術的統稱。

實際上，ChatGPT風靡後，大陸最大搜尋引擎百度公司2月7日曾宣佈，即將推出一款類似於ChatGPT的產品，項目名字確定為「文心一言」，英文名「ERNIE Bot」。

▲百度推出「文心一言」。（圖／翻攝自百度）

在3月16日的發表會上，百度創辦人李彥宏親自主持，但所有的問答測試都是提前錄好的影片。記者要求畫一朵彩色的玫瑰花時，文心一言回覆，「很抱歉，我沒有構思好這幅作品，請您稍後再試。」

李彥宏坦言，內測中「文心一言」並不完美，但市場有需求必須要推出來。發布會後，百度股價一度下跌超過10%，不過隔日上漲超過15%。百度的失敗意味著在人工智慧領域，中國仍落後於美國。

為何ChatGPT沒有誕生在中國，而是在美國？北京清華大學公共管理學院院長朱旭峰表示，美國的科技創新主要有四個源頭，第一個是研究型的大學，第二是聯邦實驗室，例如貝爾實驗室（Nokia Bell Labs）這樣，第三是像軍方背景的國家系統，第四是矽谷模式。

朱旭峰指出，矽谷模式是年輕人加上創業投資，再加上市場的力量，而ChatGPT就屬於這種。

▲▼博鰲論壇,田奇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲博鰲論壇分論壇現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

朱旭峰表示，中國在前三種創新模式較成熟，例如『兩彈一星』的研發，「因此可以解釋，為什麼『兩彈一星』在中國可以有，但像市場化手段出現的新技術，在中國並沒有那麼快速
。」

他話鋒一轉稱，但反過來講，中國在通用人工智慧（AGI）上至少在第二陣營，ChatGPT出現後，立刻有中國企業跟進，雖然做得沒那麼好，但有勇氣去做相同的事。

麻省理工學院管理學教授黃亞生向《紐約時報》表示，「中國非常擅長在現有發明上更進一步，但並不擅長取得突破。」

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