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大陸 大陸焦點 特派現場

從庫克到李顯龍　李強向世界強勢發聲「中國回來了」

▲▼北京,天安門,中國,中國示意圖,中共示意圖,中共。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲今年大陸全國兩會召開期間的天安門廣場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／海南報導

大陸過去7天一連舉辦2場大型國際活動，分別是「中國發展高層論壇」和「博鰲亞洲國際論壇」，新上任總理李強今（30）早表示，無論世界發生什麼變化，都將始終堅持改革開放。新加坡總理李顯龍則喊話，歡迎中國繼續推進對外開放的政策。中方密集釋出的訊號，一方面強勢宣布「中國回來了」，一方面展現招手外資拚經濟的目標，與奉行和平穩定的外交態度。

今年3月召開的大陸全國兩會訂下5%的經濟增長目標，全力拚疫後復甦，然而與此同時，地緣政治的不確定性和疫情封控衝擊，民營企業和外國投資者均感到信心不足。

美國商會日前對其319名會員進行調查，只有45%的受訪者表示，他們將中國視為主要投資目的地，或者前三大投資目的地之一，而2019年的數值是59%，下降了14%。

▲▼蘋果CEO庫克訪問中國，拜訪北京蘋果專賣店。（圖／翻攝Tim Cook微博）

▲蘋果CEO庫克訪問中國，拜訪北京蘋果專賣店。（圖／翻攝Tim Cook微博）

近期接連2場大型國際活動的召開，成為大陸高調展示態度的舞台。其中，「中國發展高層論壇」日前在北京舉行，李強27日與包括蘋果公司CEO庫克、高通公司CEO安蒙、輝瑞CEO博爾拉、Hitachi會長東原敏昭等50多名企業高層會見，並強調「中國開放的大門會越來越大，環境會越來越好，服務會越來越優」。

李強用一句比喻傳遞信心，「這就好比雨天趕路，如果總是低頭看腳下，看到的便是滿地泥濘；如果能常常抬頭看前方，就能看到雨後的彩虹。」

▲▼ 博鰲論壇,2023博鰲論壇，博鰲亞洲論壇,李強 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲李強今早在博鰲論壇開幕式上發言 。（圖／記者蔡儀潔攝）

李強當天稱，無論國際形勢如何變化，中國都將堅定不移擴大對外開放。他今（30）早博鰲亞洲論壇開幕式上，再度重申這句話，並強調會為整個世界經濟發展，不斷注入新的動力和活力，也讓世界各國分享「中國發展」的機遇。

在李強發言後，緊接著登場的是新加坡總理李顯龍。他則表示，歡迎中國繼續推進對外開放的政策；中國想要經濟一體化，其他亞洲國家都樂意配合。

同場出席的還有國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva），今年中國和印度將為全球經濟增長貢獻一半；中國在整個亞洲國家中，為貿易一體化發揮重要樞紐作用。

今年作為疫後首場的博鰲亞洲論壇，有別於過去用區域劃分內容，共設置四大議題，分論壇的內容涵蓋地緣政治、世界經濟、清潔能源、人工智能等。

實際參與多場會議可發現，幾乎所有參加的討論嘉賓，均強調和平穩定、團結合作，呼應今年「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」主題，不過還是要看後續各界能否言行一致，畢竟達成共識並執行才是難題。

▲有網友稱在杭州拍到馬雲，後來馬雲方面證實消息。（圖／翻攝自科創板日報）

另外，曾經的首富馬雲「雲遊」1年多後，傳出回到大陸，引發輿論熱議。《環球時報》的前總編胡錫進曾在微博上表示，對馬雲的關注從根本上說，是公眾對中國民營領域信心下降的體現。如今馬雲回到大陸的消息令民營企業主信心大增。

▲▼ 博鰲論壇,李顯龍（圖／記者蔡儀潔攝）

▲李顯龍致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

除經貿發展外，「博鰲外交」亦是關注焦點，今年邀請了李顯龍、安華、西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）等在職國家領導人，其中李顯龍是時隔4年再次訪中。

與會的兩岸共同市場基金會董事長詹火生向《東森新媒體ETtoday》表示，參加博鰲論壇有超過十餘年時間，明顯感受到疫情過後的這場年會是秀「外交肌肉」的平台，多國領導人也願意賣這個面子。

▼ 詹火生（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 詹火生,博鰲論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

面對上任後的「外交首秀」，李強今早發言強調「人類命運共同體」概念，堅持共商、共建、共享的全球治理觀，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，「我們絕不會通過戰爭、殖民、滅國等方式去實現現代化。」

從境內民營企業、大型跨國公司，再到國際經貿組織、多國領導人，大陸密集式輸出「中國聲音」，希望彌補疫情封控帶來的經濟寒冬，在國際朋友圈中站得更穩。

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