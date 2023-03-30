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大陸 大陸焦點 特派現場

博鰲亞洲論壇開幕　李強：中國「絕不透過戰爭」實現現代化

記者蔡儀潔／海南報導

2023博鰲亞洲論壇今（30）早舉行開幕式，新任大陸國務院總理李強致詞稱，中方絕不會透過戰爭、掠奪、殖民的方式去實現「現代化」；支持各國自己選擇的發展道路，弘揚全人類的共同價值。

▲▼ 博鰲論壇,2023博鰲論壇，博鰲亞洲論壇,李強 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲李強致詞 。（圖／記者蔡儀潔攝）

李強在致詞時表示，亞洲和世界都處在歷史演變的十字路口，我們要高舉人類命運共同體旗幟，打造世界和諧穩定、打造世界增強動力源、打造世界合作新高地，為世界和平發展注入更多確定性。

李強具體展開闡述，第一、共同守護和平穩定的大環境，為變亂交織的國際注入更多確定性，會落實全球安全倡議，堅持共同合作可持續的安全感，反對長臂管轄、選邊站隊，共同維護世界的和平安寧。

李強表示，第二是共同打造更具活力的增長中心，為世界經濟復甦注入更多確定性，反對貿易保護主義和脫鉤，確保全球產業鏈、供應鏈的穩定暢通，為世界經濟發展注入強勁動能；第三是共同拓展團結合作的有效途徑，為深刻變革的全球治理注入更多確定性，各國前途命運都緊緊相連，堅定維護以聯合國為中心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅持多邊主義的積極訊號，推動全球治理。

▲▼ 博鰲論壇,2023博鰲論壇，博鰲亞洲論壇,李強 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲開幕式現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

李強接著稱，第四是共同推進人文交流，走深走實，為不同文明的交融注入更多確定性，亞洲大多數國家仍是發展中國家，每個國家都有自己獨特的歷史文化和國情，願意與各方落實全球文明倡議，堅持互尊互信開放包容，「支持各國自己選擇的發展道路」，要弘揚全人類的共同價值，以真誠溝通增進理解和信任，打造不同文明交融共生的新樣板。

李強表示，作為世界上最大的發展中國家，中國發展具有世界意義，中國主動順應和平發展合作共贏的時代潮流，始終做世界和平的建設者，「在不確定性的世界中，中國的確定性是維持世界和平發展的中流砥柱。」

李強強調，中國絕不會透過戰爭、掠奪、殖民的方式去實現現代化，一定會用和平發展的方式，讓14億人口整體實現現代化。

作為大陸年度重要外交活動，博鰲亞洲論壇於28日至31日舉行，是李強上任後的「外交首秀」，邀請了新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）、西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez），以及國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）等，共計50多個國約2000名代表與會。

今年博鰲亞洲論壇年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，設有發展與普惠、治理與安全、區域與全球、當下與未來四大議題。

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