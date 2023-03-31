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一日限定「寵物專車」4／9開跑！　北捷：車廂間均安裝寵物柵欄

▲▼北捷一日限定「寵物專車」。（圖／北捷提供）

▲北捷一日限定「寵物專車」。（圖／北捷提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

為響應國際寵物日，北捷與動保處首度推出一日限定寵物專屬列車，開放報名當天僅18分鐘就額滿。台北捷運表示，目前已做好充足準備，4月9日派出的「寵物專車」，車廂間均安裝寵物柵欄，並配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，確保毛小孩的安全；活動結束後，列車將隨即返回機廠全面清潔，回復為一般載客列車。

北捷表示，4月9日活動當天，寵物專車會在上午10點28分從象山站發車，沿途不停靠直達圓山站。為了紀念，該列車車頭及車側旅客資訊顯示器均會標示「寵物專車」字樣，呼籲有興趣捕捉歷史性畫面的民眾，務必提前至終點站圓山站一月台卡位，拍下寵物專車進站的特別時刻。

北捷指出，寵物專車乘車規劃，在考量分類、分區盡量減少干擾的前提下，犬、貓將分乘不同車廂，每節車廂間均安裝寵物柵欄，並配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，各車廂也會配置1名清潔人員隨車維護環境整潔；活動當天行駛的專車，使用雙層空調濾網過濾車內空氣。而活動結束後，北捷也會將該專車送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後重返線上提供載客服務。

北捷說明，寵物專車最大特色是列車啟動後，寵物全程佩戴胸背帶及牽引繩，可與飼主一起在車廂內自由探索，目前台北市動保處已完成寵物專車乘車資格審查，4月9日當天預計將有36組飼主與42隻中小型犬、貓，共同參與本次活動。至於參加活動收費方式，則是比照寵物車搭捷運規定，中、小型寵物車不需另行購票，飼主及同行親友依現行乘車票價收費。

為增添乘車樂趣，北捷指出，寵物專車第一節及最後一節車廂的無障礙停靠區也將鋪上仿真草皮，並配有各有一隻大型貓布偶及狗布偶，可讓寵物悠閒地坐在行李箱上，享受搭乘捷運的歡樂時光；整部列車的車門及車窗，均貼有毛孩們穿著探險服裝，走訪大台北知名景點的可愛圖案，專車上也有寵物行為訓練師開設的寵物小講堂，為大家講解寵物照護知識，落實台北市「寵物友善、台北好行」的理念。

北捷強調，因捷運為友善寵物的大眾運輸工具，平時即提供許寵物搭乘，中、小型寵物車可比照一般隨身行李乘車，不限時段、車站、閘門進出，且不須額外購票；大型寵物車進站時，則購買人車合一、不限里程的「攜帶寵物車單程票」，即可輕鬆穿梭淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線各站。

除此之外，北捷透露，4月8日、4月9日，圓山站外將舉辦繽紛熱鬧的寵物市集，網羅寵物好食、寵物飾品、寵物手作、寵物木刻及台北市動保處設置的公益活動等將近50攤攤位，為寵物與飼主們打造好吃好玩又好逛的假日時光。

▲▼北捷一日限定「寵物專車」。（圖／北捷提供）

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