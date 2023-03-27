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迎接春天到來　搭北捷生活靈感一把罩

▲北捷燈箱廣告吃喝玩樂報你知，讓民眾快速掌握第一手熱騰騰的好康資訊。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

人來人往捷運站裡，大大字樣原萃10週年陪你放鬆時分，回甘滋味喝過就能感受，為慶祝十週年，原萃推出特別款包裝現在喝再加碼送LINE POINTS。

▲三月北捷家外廣告。（圖／記者謝婷婷攝）

▲民眾搭乘捷運，能夠快速瀏覽KKBOX風雲榜年度百大歌手。（圖／記者謝婷婷攝）

由藝人黃子佼領軍的鑽電商，一站式上網開店解決方案，與堅強陣容團隊培訓，提供創造被動收入的便利管道，想投資卻不知從何開始，交給基金投資專家滙豐投信，不論在成熟市場或新興市場，將為客戶達成長期財務規劃，上班族週末假日少不了放鬆心情，吳慷仁、柯佳嬿、林心如同台飆戲，Netflix重磅華語懸疑影集《模仿犯》，連續凶案讓城市動盪不安，故事驚悚氣氛詭譎，讓這部戲劇未演先轟動，上下手扶梯無聊又漫長，KKBOX風雲榜帶您一窺百大歌手，給你滿滿音樂歌單。

▲三月北捷家外廣告。（圖／記者謝婷婷攝）

▲Netflix台劇《模仿犯》即將在3/31上線，卡司陣容星光熠熠，備受期待。（圖／記者謝婷婷攝）

天團「五月天」以一系列形象影片加入「叫foodpanda送」，魔性梗讓路過民眾很難不注意，S23 Galaxy 旗艦系列登場，絕妙相機、媲美電影等級的「超明亮夜幕攝影」， 玩出「星」精彩，全球疫情大解封，疫後國門開放民眾搶出國旅遊，酷航拓展新航點擴大飛行網路，涵蓋全球15個國家，60個以上目的地，隨著立山黑部的開山在即，華航也特別推出富山包機，帶領旅客勇闖壯闊的雪之大谷。

▲三月北捷家外廣告。（圖／記者謝婷婷攝）

▲foodpanda找來五月天代言，五月天幽默詮釋「叫foodpanda送～」。（圖／記者謝婷婷攝）

出國遊玩來一場浪漫日本鐵道之旅，行駛於大阪、奈良、京都之間的近鐵最新觀光電車，充滿古都韻味讓人彷彿穿越時空，島根貓為大家介紹島根縣，最棒旅遊景點，光看就覺得紓壓，民眾通勤之餘相揪一起尋找可愛島根貓參加活動。

▲三月北捷家外廣告。（圖／記者謝婷婷攝）

▲近鐵電車旅遊指引，吸引想出國民眾的目光。（圖／記者謝婷婷攝）

周湯豪、比莉母子同框，眼鏡市場搭配極薄、多焦鏡片，鏡框鏡片配到好只要1990元起，油痘粉刺剋星，霓淨思還你透亮膚質，4月2日前在IG限動上傳你所拍攝的廣告照，並標記霓淨思官方帳號，就有機會獲韋禮安親簽杏仁酸禮盒，煩躁指數飆升，來上一口無糖雪碧，讓你清涼一「夏」，民眾搭捷運不妨留意身邊事物，想必會有意想不到的收穫。

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