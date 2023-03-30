北捷文湖線又出包！列車過3站都沒停　議員憂70名乘客「恐撞前車」

▲台北捷運文湖線。（示意圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運文湖線30日再出包，國民黨台北市議員王欣儀爆料，今日早上8時30分通勤時段，有PTT網友搭乘「文湖線」從南港展覽館要到南港軟體園區，結果列車卻沒停在南港軟體園區站，甚至到東湖站、葫洲站都沒停，直至大湖公園站才能下車，要求台北市長蔣萬安趕快把螺絲鎖緊。

有PTT鄉民以「有沒有文湖線過站不停的八卦」發文，今早8時30分左右搭乘從南港展覽館要到南港軟體園區上班，結果過了南港軟體園區站卻沒有停車，到了下一站東湖站也沒停，有乘客按下緊急通話鈴反映已經過站不停2站，行控中心聽起來似乎沒發現異常，還反問「現在位置在哪裡？」

PTT鄉民提及，快到葫洲站感覺車輛減速，但行控中心可能動作太慢，讓乘客下車時已經又開到大湖公園站，中間跳過了3站，下車後開始思考，文湖線在上班尖峰時間的班距很短，萬一沒有在一過東湖站就按緊急通話，「行控中心會不會等我們撞上前一班列車才會發現？以班距來看，應該是沒幾站就會追上前車了吧？」

▲PTT鄉民爆料北捷文湖線過站不停。（圖／翻攝自PTT）

針對此事，王欣儀提及，自己詢問台北捷運公司原因，北捷公司回應，8時24分左右，文湖線南港軟體園區站、東湖站及葫州站，發生往動物園方向月台過站不停，行控中心依SOP於大湖公園站安排車上約70名旅客換乘後續列車，未造成延誤，初步研判為列車停靠站訊號異常，至於詳細原因將於送回機廠後詳查。

王欣儀質疑，文湖線上班尖峰時間的班距很短，若乘客未在過東湖站的時候按下緊急通話，行控中心會不會等撞上前一班列車後才會發現？到底是車輛安全通報的警示機制設計有問題？還是因為故障？怎麼列車過站了還未察覺，等到民眾通報後才讓列車停下來。

王欣儀說，2022年9月文湖線才發生因列車無法自動行駛，延誤時間將近半小時，當時已要求追究捷運局及北捷公司之責，並強化相關損害之預警機制，結果現在又發生事情，顯然北捷公司及捷運局還是沒有用心，事故依然頻傳。

王欣儀要求，蔣市府應該趕快把螺絲鎖緊，要求捷運局及北捷公司儘速查明原因後並全面檢修加強，勿等到發生事故造成人命傷亡時，才後悔莫及。