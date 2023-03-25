調運價、不調票價？4月電價將漲17％　「用電大戶」北捷：謹慎思考

◎採訪：袁茵、陳家祥

◎攝影：湯興漢、呂佳賢

文／袁茵

經濟部電價審議小組日前宣布4月起電價調漲，平均電價調幅11%，而用電大戶將調漲17%，使台北捷運再受到衝擊，恐面臨調整票價問題。台北捷運公司董事長趙紹廉表示，北捷不以營利為目的，假使成本與費用高到無法承受，仍可思考很多面向，例如現行公車採「調運價、不調票價」，「我們會非常謹慎思考」。

北捷目前單程票最低票價金額為20元，自營運來27年未調漲，但去年面臨電價調漲15％時，北捷不斷發新聞稿向中央喊話「難以負荷」、「正視捷運票價調漲議題」，最終在前台北市長柯文哲表態「以不調漲為原則」後無下文；然而經濟部日前又宣布，今年4月「用電大戶」的電價將再漲17%，兩年連漲，使票價調漲議題再次浮上檯面。

面對4月電價將調漲，趙紹廉坦言，以目前的票價結構來看，北捷大概沒辦法賺錢，很多人認為可以「合理」調整票價，也就是實際反映成本，然而捷運有公共性與公益性，不希望從捷運營運中賺大錢，而是想給民眾安全、便利、快速、舒適及經濟的運輸系統，「這才是我們真正的目的，我們並沒有想要賺錢。」

趙紹廉表示，這幾年人事成本隨著薪資水準提高，也必須要與時俱進做一些調整，加上近年來電費調整，包括今年4月電價調整，都會使電費支出增加，「這也是我們目前稍有疑慮的事。」這樣北捷就得更努力做好營運，用較高效率方式應付成本、費用的支出。

趙紹廉稱，假如成本與費用高到北捷無法承受，則有很多面向可以思考，例如要調整票價或運價，目前公車是採「調整運價、票價暫時不變」方式，兩者價差由市府補貼，便能做到減少社會大眾負擔；目前一天有200多萬人次搭乘捷運，「一旦要調整票價，對民眾影響會很大，可能對物價、經濟都會造成影響，因此我們會非常謹慎思考。」

「我們不以營利為目的，這個原則還是在前面。」趙紹廉強調，儘管公司法第一條是「以營利為目的」，但台北捷運有公益性，所以會充分考量相關因素做因應，「提升經營的效率比較重要。」

面對中央預計在7月推出北北基桃1200月票，4縣市民眾30天內可無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車，趙紹廉提及，台北市政府目前組成了一個團隊討論，並且與其他縣市的交通局、公車和國道客運業者、台鐵等單位做討論，經過多次且密集討論後已產生共識。

趙紹廉指出，目前1280月票1個月販售約28萬張，預估北北基桃1200月票出來後，將來可售出6、70萬張月票，也相信最多人會選在捷運車站當購買地，因此目前已積極部署，包括調度同事與準備相關機器設備，希望7月1日前可提供服務。

但北北基桃1200月票確定後，1280月票退場機制成為雙北市的難題。趙紹廉說明，可能會建立一個漸進的機制，漸進的在6月底以前，將1280月票價格調整至1200元，降價後轉換會比較平順，也避免購買1280月票的民眾還要辦理退票，「或許在4月或5月就逐步轉成1200元，先將雙北（月票）做價格調整趨向未來一致，才可以做到無縫接軌。」