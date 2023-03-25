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拚今年底推出！北捷9機廠「供電動公車充電」　第一示範站在北投

◎採訪：袁茵、陳家祥
◎攝影：湯興漢、呂佳賢

文／袁茵

台北市長蔣萬安將交通政策視為施政推動重點，並積極推動綠運輸，包括恢復YouBike前30分鐘免費；在大眾運輸部分，除了日前縮短文湖線尖峰班距、更新車廂內裝增加載客數外，剛上任的台北捷運董事長趙紹廉提出了新想法，將9個捷運機廠內設置公車充電樁，提供給電動公車充電，北投機廠有望成為第一個示範地點，並拚今年底、明年初推出。

交通部規劃在2030年將全國1萬2000多輛市區公車全面電動化，其中台北就佔了近6000輛，使電動公車「充電」成為困難且待解問題。過去曾擔任過新北市交通局長的趙紹廉認為，一個公車廠站約有50至100輛公車，倘若要設置數量龐大的充電樁，相當於一座超級大工廠的用電量，甚至停車場要設變電站，「實務上很難做得到」。

▲▼台北捷運公司董事長趙紹廉專訪。（圖／記者湯興漢攝）

趙紹廉提及，台北捷運一共有9座捷運機廠，且與台電變電所有銜接，倘若可以提供電動公車充電，無論是白天的快充、晚上較長時間的慢充，都能提供蠻大的電量，這樣不僅解決電動公車充電問題，還可以改善交通與空氣品質。

趙紹廉指出，目前已經與公車工會進行討論，業者們都很高興有這機會，而北捷公司也已組成一個專案小組，專門處理與評估此事，希望在今年底、明年初將第一個示範場地做出來，目前預計場地為北投機廠，大約可停放約40輛公車，結合現有充電場域跟現成的技術人員，相信一定能逐步推動到各機廠，與電動公車攜手推動綠運輸。

▲▼台北捷運公司董事長趙紹廉專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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