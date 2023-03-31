救國團林務局前進校園另類宣導　關小幼兒園提前歡度兒童節

▲台灣黑熊的人偶，與小朋友互動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一連5天的清明連續假期，救國團關山鎮團委會聯合林務局關山工作站前進校園舉辦活動。由於連假期間包括兒童節和清明節假期，林務局森林護管員叮嚀小朋友回家提醒家長勿隨意引火燃燒避免造成森林火災；宣導觀念結合了大地桌遊讓小朋友在歡樂氣氛中印象深刻，關山救國團還特別準備「關山米乖乖」提前慶祝兒童節。



關山國小幼兒園的小朋友們上午歡笑聲是此起彼落，關山救國團會長邱彥智在連假前特別規劃宣導活動，邀請林務局人員以淺顯易懂的方式讓小朋友認識森林保護的重要性。活動中還安排台灣黑熊的人偶出場互動，藉此強調動物保育的觀念；小朋友不只開心與熊偶合照，還輪流向黑熊討抱抱並訴說秘密和心願，最後開心領取造型鉛筆和米乖乖。



邱彥智表示，這次規劃兒童節活動想說要有寓教於樂的效果，與台東林管處關山工作站討論後規劃保林與保育的宣導活動。救國團台東縣總幹事崔自傑、關山國小校長陳文玲到場和小朋友同樂。宣導以大地桌遊擲骰子方式分別挑戰機會、命運2種途徑來回答問題，森林護管員大哥哥特地把題目簡單化，讓小朋友能夠輕鬆應答，最後台灣黑熊意外出現更是讓活動掀起高潮。



關山工作站技正魏瑞廷表示，近來乾燥季節積極前往社區和校園進行『保林、愛林、護林暨精準式防火宣導』，上午分別前往關山國小和延平社區；魏瑞廷呼籲任何的引火焚燒行為都必須事先提出申請核准，否則在森林等地放火的有罪而舉發者則有獎金。放火毀損森林最重可處3年以上、10年以下有期徒刑。舉發有人放火最高可獲得檢舉獎金100萬元，保林防火專線0800000930。