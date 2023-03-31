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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛批六福村、桃市府、竹縣府都甩鍋！　綠委聲援獵人：他無任何犯意

▲▼六福村狒狒。（圖／記者陳凱力攝）

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力攝）

記者杜冠霖／台北報導

逃竄的東非狒狒遭獵人射殺身亡，六福村日前改口承認從園區逃出，引發大批網友群起砲轟。對於該名獵人，民進黨立委陳瑩、伍麗華31日召開記者會直言，該位獵人擁有合法執照，依照指令行事卻被六福村、桃園市府、新竹縣府甩鍋，六福村甚至提告獵人，但整件事情都是六福村自己搞出來、自毀名譽，六福村不該用訴訟方式轉移焦點、規避不當疏失。

陳瑩表示，該名獵人訓練有素，平常也不隨便開槍，這次受新竹縣府邀請接任務，卻落得如此下場，相當遺憾，到底是誰指示獵人開槍？檢調自然會調查清楚，不是誰說了算，不會任由新竹縣府、桃園市府跟六福村大甩鍋，六福村甚至提告獵人，但整件事情都是六福村自己搞出來、自毀名譽，六福村不應該用訴訟方式轉移焦點、規避不當疏失。

陳瑩呼籲，為確保民眾跟六福村動物安全，林務局必須徹查六福村是否早就知道狒狒逃走，也要督導新竹縣府盤點六福村動物數量，每周都要盤點清楚、限期內完成晶片植入工作，到底還有多少動物流浪在外？這部分也要調查清楚，六福村、桃園市府跟新竹縣府把責任都推給弱勢獵人，這才是真正的野蠻。

伍麗華指出，事件發生當天輿論沸沸揚揚，各家媒體報導都讓林姓獵人非常害怕，隔天中午就透過家人打電話到辦公室，開口第一句話就是說很需要一位律師，因為他理解的事實跟媒體上看到各單位的說詞不一。

伍麗華表示，新竹縣府說絕對沒有派這位獵人、林務局也有提到沒有指派這位獵人，獵人本來以為是聽桃園市府人員開槍，但桃園市府也說沒有，各方說詞讓他害怕，現在法扶中心特別接受委託，指派專任律師協助，也到檢調偵辦階段。

伍麗華指出，此時各單位說詞開始翻轉，原來這位合法、經常擔任教練的林姓獵人，過去負責打埃及聖䴉，也是六福村逃逸動物，對生態造成很大傷害，國內對於這些野生動物，或是外來種逃逸等需要更好的管理，此次抓捕行動也凸顯政府單位沒有很好的SOP跟專業技術，政府單位必須注意這部分。

伍麗華直言，今天要聲援這位獵人，他的事實陳述並沒有任何犯意，卻碰到六福村要提告，甚至發現狒狒是六福村逃逸後還不撤告，獵人從輿論跟六福村甩鍋態度，身心靈已經受到很大壓力跟創傷，希望政府單位能做出更好的因應措施，現在就是靜待偵辦調查結果，早日水落石出。

伍麗華表示，獵人擁有合法執照、跟大家一起行動，如果新竹縣府出示的訊息跟反覆說詞都有提到、確實有通電話，那他怎麼會出現在那個地方？如果桃園市府有確實跟林務局諮詢、林務局也提供名單，他怎麼會出現在那裏？若沒有人指揮擊發，他又怎麼會開槍？

陳瑩也表示，法律是保護人民，而非讓財團當作武器，六福村改善管理不當一事前要徹底抵制，用最快的速度讓他們改善這些荒謬離譜的事情。她呼籲，目前應該盡速清點六福村動物，在清點完畢前六福村必須關閉動物園區，以策安全。

林務局指出，今天已經會同新竹縣府、北市動物園3位靈長類專家跟2位大學教授到六福村現場檢視，找缺失部分並尋求改善方式，結果會再跟大家說明，針對後續野生動物保育法的部分也會再做檢討，對於遺失動物會加重罰金，讓整體野生動物的管理上更完備。

林務局指出，也有相關SOP已經給各地方政府，讓他們在處理逃逸野生動物有一些依循，未來若要調整，也會再邀集各縣市政府跟專家作研討，甚至於教育訓練，希望各縣市政府的動保人員跟獸醫師都會有更完整教育訓練，也擴大整個保育量能。

對於跟獵人合作部分，林務局表示，獵人有協助林務局移除外來種，會跟他們保持一定信任度跟合作關係，在移除外來種工作還有賴他們協助執行，至於是否力挺獵人，事實部分靜待司法調查，但移除外來種工作不會停。

▼立委陳瑩、伍麗華。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼立委陳瑩、伍麗華。（圖／記者杜冠霖攝）

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