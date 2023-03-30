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原民部落觀光急先鋒　林務局推第一本原民生活植物書籍

記者哈勇嘎奧／台中報導

臺中市和平區是泰雅族原鄉部落生活區域，自然的環境讓居民種植一些傳統的農作物，發展出獨特的傳統植物料理。林務局東勢林區管理處推動原鄉部落觀光，委託專家與部落當地耆老夥伴共同編撰《谷關里山生活植物-大谷關地區原鄉部落傳統生活與民族植物手冊》，在今(30)日在八仙山國家森林遊樂區辦理新書發表會，邀請該手冊作者、受訪的部落長老及夥伴共同參與，也吸引許多對傳統植物有興趣的民眾共襄盛舉。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

林務局東勢林管處結合原民傳統植物，推出第一本原民植物書籍。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢林管處處長張弘毅表示，日後將繼續推動部落觀光結合美食。（圖／記者哈勇嘎奧攝，下同）

此本原民生活植物書籍，是由委託中華自然資源保育協會陪伴臺中市和平區大甲溪流域沿線的南勢、裡冷、松鶴、哈崙台及斯可巴等泰雅族耆老、夥伴實地走訪蒐集資料，歷時2年才編撰完成。書中介紹原民將植物做為香料，融合在現今的料理當中，有小米、樹豆、紅藜、馬告、樹薯、山地蔥等多種食材染料，在今日發表會時，現場也準備了運用民族植物創作的樹豆燉豬腳、什錦蕗蕎沙拉、椰香紅豆飯、樹薯熬雞肉、紅藜饅頭配上馬告香腸、薑黃雞汁糯米飯、馬告溪魚、小米布丁、三色匹薩及原民在喜慶時才有的小米醃肉等12道風味料理，讓大家能品嘗到手冊中記載的食材美味。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

林務局東勢林區管理處處長張弘毅在會中表示，為積極推動生物多樣性保育工作，並與原住民族建立夥伴關係，透過出版該書籍以里山倡議概念融入之友善環境耕種與傳統作物保種復耕，以及部落所使用的傳統植物，共計30種傳統植物之特性、種植時間、使用時間及方法、植物泰雅語與泰雅族印象等內容，彙編整理成手冊，讓讀者更認識原住民族傳統文化之美。日後將會繼續推動原民部落觀光，結合種植食材推出傳統料理，將是最大的特色。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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