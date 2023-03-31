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社會 社會焦點 保障人權

直擊關閉中的狒狒區！對比脫逃慘死同伴超悠哉　數量多少仍是謎

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

六福村東非狒狒脫逃慘死獵人槍下引起全台輿論關注，事發後六福村也以安全為由暫時關閉動物園非洲部落中的狒狒區，今(31日)林務局會同專家前往園區調查缺失，媒體記者也一同搭上遊覽車，深入暫時閉關的狒狒區中。截至目前為止，六福村尚未完成清點作業，暫無法得知園區中的狒狒到底有幾隻。

▲▼六福村動物園狒狒區。（圖／記者陳凱力攝）

▲園區內的狒狒相當愜意悠哉。（圖／記者陳凱力攝，下同）

《ETtoday新聞雲》記者今早前往六福村，搭上園方準備的遊覽車，深入目前暫時關閉的狒狒區，園區內模擬非洲環境，地面以黃色砂土為主，還有擺放石堆、水泥管等物，供狒狒攀爬、躲藏。

記者觀察，園區內的狒狒對於遊覽車似乎已經習以為常，即便距離相當接近，狒群也毫無警戒，仍是悠哉地或坐或躺、甚至信步慢行，看起來十分愜意，渾然不知脫逃的同伴已在外慘死獵人槍口。

林務局也指出，今天會同新竹縣府、學者、及AI專家到場會勘，初步先檢視、討論園區設施狀況，後續也會再請AI專家評估，狒狒數量該如何計算，以及園區內平時監控該怎麼透過科技處理。

林務局表示，剛剛只是初步看過環境，詳細情況還需要等稍後與專家學者討論，目前目標先從靈長類開始，建立完善管理機制，因靈長類活動力較大，脫逃機會也高，詳細結果如何，在開會有結論後，會在對外界說明。

▲▼六福村動物園狒狒區。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼六福村動物園狒狒區。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼六福村動物園狒狒區。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼六福村動物園狒狒區。（圖／記者陳凱力攝）

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