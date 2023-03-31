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「TikTok貓貓影片」吃光電力！歐洲彈藥廠擴建受阻　衝擊供烏軍火

▲▼烏克蘭每天發射7000枚砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭正與俄軍交戰，彈藥需求激增。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

總部位於挪威的軍火商「北歐彈藥公司」（Nammo）表示，由於烏克蘭戰爭導致彈藥需求激增，但他們的擴廠計畫卻面臨阻礙，因為TikTok一間數據中心正在耗盡該區域所有電力。執行長布蘭塞格（Morten Brandtzæg）向金融時報表示，「我們很擔心…我們未來的成長受到貓咪影片儲存（空間）的挑戰。」

「北歐彈藥公司」是歐洲最大彈藥生產商之一，為挪威政府及一間芬蘭國有國防公司共同擁有。他們被告知位於挪威中部勞福斯（Raufoss）的工廠無法獲取多餘能源，因為附近一間以TikTok為主要客戶的數據中心正在耗盡電力。

布蘭塞格指出，現在市場砲彈需求是正常情況的15倍以上，烏克蘭每天就會用掉約6000發彈藥，相當於一個歐洲小國一整年的訂單，因此他們必須投資20億歐元擴建新廠，才能滿足來自烏克蘭及其他歐洲國家的需求。

中資企業阻礙國防公司擴廠，究竟是不是巧合？布蘭塞格被問及此事時表示，「我不排除這項活動靠近國防公司並非純粹巧合。我不能排除這個可能性。」他認為政府必須考慮哪些產業能夠優先獲得能源，「對歐洲而言，這是產業的一大關切，關鍵產業必須獲得能源。我不認為這是一次性事件，我認為這是未來的趨勢。」

▲▼「北歐彈藥公司」（Nammo）是歐洲最大彈藥生產商之一，為挪威政府及一間芬蘭國有國防公司共同擁有。（圖／翻攝推特@Nammo）

▲北歐彈藥公司（Nammo）是歐洲最大彈藥生產商之一。（圖／翻攝推特@Nammo）

能源公司「埃爾維亞」（Elvia）證實，當地電網根據「先到先贏」原則營運，因此把能源分配給數據中心後，已經沒有多餘產能提供給「北歐彈藥公司」，若後者下單也需要一段時間才有電可用，因為傳輸網路還需要強化。

挪威數據中心供應商「綠山」（Green Mountain）本月表示，TikTok今年正在打造3座數據中心，2025年之前還可以在勞福斯以東2公里的哈馬爾（Hamar）再建造2座。

挪威內陸郡（Innlandet）議會商業發展委員會主席斯凡（Per-Gunnar Sveen）回應了這場電力之爭，「我們將努力確保『北歐彈藥公司』需要的供應，讓他們能夠推進計畫並且擴建工廠。確保他們的發展可能性，符合國家利益。」

金融時報寫道，數據中心在北歐國家蓬勃發展，因為當地電力充足且廉價，氣候也更寒冷，可以壓低廠房冷卻成本。不過，隨著乾淨能源轉型，電池及鋼鐵等產業紛紛湧入當地，引發電力供應的競爭。

 

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