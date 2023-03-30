桃市YouBike4／1前60分鐘免費　張善政籲市民多利用

▲桃園市長張善政今天在平鎮新勢公園宣傳「YouBike前60分鐘免費騎乘宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市民有好康了！市長張善政今（30）日出席「YouBike前60分鐘免費騎乘宣導」，張善政表示，為推廣市民多利用大眾運輸，今年4月1日起將實施「桃園YouBike前60分鐘免費」政策，從原有前30分鐘補助10元，延長為前60分鐘免費騎乘，讓市民朋友不再受限於30分鐘內還車壓力，預估騎乘次數將提升15%，也籲請市民多利用，成為未來通勤族、上學、運動重要運具，也持續邁向桃園「2050年淨零」目標。

張善政今天下午出席在平鎮區新勢公園的「YouBike前60分鐘免費騎乘宣導」，張善政指出，昨天才分享桃園邁向2050年淨零目標，其中「推廣綠色運輸」—YouBike自行車即是桃園邁向淨零的關鍵工具。桃園透過YouBike騎乘優惠延長為前60分鐘，可改變公共自行車使用型態，從通勤、通學擴大至休閒運動，以減輕通勤者在炎熱天氣下、趕時間騎車與環車壓力。

▲桃園市長張善政今天在平鎮新勢公園宣傳「YouBike前60分鐘免費騎乘宣導，與通勤學生族合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，以往市內公共自行車假日騎乘比例較低，日後外地朋友來到桃園可將YouBike作為尋幽訪勝的主要運具，可暢遊桃園景點，並減少各景點的車流量。

張善政強調，市府每年約編列1.42億元用於YouBike前30分鐘補助10元之政策，今年4月1日起推動前60分鐘免費優惠，以因應新優惠措施，市府將增列約1,200萬元預算，這是非常值得的事情，更感謝市議會大力支持。

▲桃園市長張善政今天在平鎮新勢公園宣傳「YouBike前60分鐘免費騎乘宣導，鼓勵市民多多利用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為提升YouBike騎乘者如遇重大事故時保障，市府與微笑單車公司持續提供免費投保「公共自行車傷害保險」，鼓勵市民可藉由YouBike官網、App或場站自動服務機，輸入個人資料即可完成投保，讓市民都能安心騎YouBike。另外，目前桃園使用YouBike1.0版，已委託1.0系統營運至今年11月底，預計今年12月啟動新系統升級作業，讓YouBike2.0上線，屆時將會更便利。