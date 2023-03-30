日神人學者分析2024：賴清德支持度穩固　侯友宜「一時機」可能回升

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選進入倒數階段，近期幾份民調都顯示，在三位潛在總統候選人中，副總統賴清德、新北市長侯友宜兩人支持度已黃金交叉。過去幾次精準預言大選結果的學者小笠原欣幸28日分析，賴清德一系列改革獲得好評，且支持度較為穩固，陳建仁表現也成功扭轉綠營頹勢，侯友宜則因參選的保守態度讓支持者不耐，也許正式被提名時民調會再次上升。

在近期幾份民調中：

震傳媒：賴清德39.3%、侯友宜27.8%、柯文哲18.2%

台灣民意基金會：賴清德36.2%、侯友宜24.8%、柯文哲19.0%

​ETtoday民調雲：賴清德34.2%、侯友宜27.6%、柯文哲16.9%

中廣蓋洛普：賴清德32.25%、侯友宜20.71%、柯文哲20.88%

美麗島：賴清德38.4%、侯友宜26.2%、柯文哲20.3%

小笠原欣幸表示，從去年12月至今年2月，潛在總統參選人支持率調查中，侯友宜一直保持領先。但到了3月後，隨著賴清德上升，侯友宜下降，兩者產生交叉。

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小笠原欣幸指出，除了台灣民意基金會（3/21）和美麗島（3/28）兩次調查之外，震傳媒（3/15）、中廣蓋洛普（3/24）、ETtoday民調雲（3/25）的調查中，賴、侯、柯的組合都是賴清德領先。賴和侯對決的支持率雖然有所差異，但在賴、侯、柯的組合中，五次調查的趨勢全部一致。

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小笠原欣幸說明，賴清德在1月就任民進黨主席後，對存在學歷問題和黑道問題的黨員提出嚴格規範，獲得了一定好評。而行政院長陳建仁的滿意度不惡，可視為成功的扭轉了執政黨在縣市長選舉大敗的頹勢。此外，3月4日南投縣第二選區立委補選中民進黨勝選，也增強了賴清德的氣勢。

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關於侯友宜支持率下降，小笠原欣幸分析，可能是由於他在參選問題上持續採取保守發言，部分支持者對國民黨的混亂布局感到不耐，這部分的選民可能轉向支持柯文哲。如果國民黨正式決定提名侯友宜參選，侯友宜的支持率可能會再次上升。

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小笠原欣幸指出，賴清德的支持也較為穩固，應不會輕易下滑。柯文哲的支持率也相對穩定，之後他的支持率走向也值得關注。未來，美中關係的動向也可能有所影響，可預見將會是場激烈的選戰。

