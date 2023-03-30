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按摩喬骨變強姦　二審加重改判色按摩師3年8月

▲陳姓按摩師傅被控到府為女客進行按摩時，竟涉嫌起色心，強脫女客褲子，以手指及舌頭性侵得逞，台南高分院以一審漏究罪責，撤銷加重改判3年8月。（圖／記者林悅攝）

▲陳姓按摩師傅被控到府為女客進行按摩時，竟涉嫌起色心，強脫女客褲子，以手指及舌頭性侵得逞，台南高分院以一審漏究罪責，撤銷加重改判3年8月。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

男子陳冠甫為按摩師傅，2022年3月7日凌晨，到府為女客進行按摩時，竟涉嫌起色心，強脫女客褲子，以手指及舌頭性侵，一審依強制性交罪判處他3年6月有期徒刑，案經上訴二審，台南高分院以一審有漏究罪責撤銷原判，加重改判陳男3年8月，本案可上訴。

台南高分院判決書指出，男子陳冠甫為按摩師傅，已持續為被害女子進行到府按摩服務約2、3年。2022年3月7日凌晨3時35分許，陳男至台南市安平區被害人住處，為被害人進行去角質等按摩服務，按摩過程中，竟基於強制性交之犯意，趁被害人仰躺在按摩床上進行身體去角質之際，突將被害人所著短褲及內褲同時拉下，不顧被害人抗拒之動作與拒絕之言詞，以手指插入被害人陰道，並以嘴親及舌頭進入被害人陰道。

被害人拾起掙扎過程中掉落之行動電話，致電其住處大樓值班管理員顏某求救，並衝往門邊，陳嫌始停手。管理員顏某接獲被害人求救電話，隨即趕赴被害人住處，見被害人下半身未著內、外褲且情緒激動，立刻要求陳冠甫離開，陳冠甫始於同日清晨5時27分許，在顏某監督陪同下離去。

被害人並於同日上午8時許，前往成大醫院進行性侵害驗傷診斷，成大醫院通報員警到場，循線查悉全情。案經被害人訴請市警四分局報請台南地檢察檢察官偵查起訴。

法官審訊中被告陳冠甫雖否認上情，惟法官依據被告部分之供述、證人即被害人之指證、相關證人之證述，及卷內其他補強證據所示，認為被告係犯強制性交罪，且為接續犯之一罪。另被害人內褲護墊，檢出一男性Y染色體DNA型别，與被告型別相符，以上證據足證被害人之證為真實。

法官指出，被告於偵查、原審時均供承，有用嘴巴親被害人的生殖器等語，後於二審翻供辯稱，他沒有親吻被害人生殖器云云，已難採信。二審認為被告除以手指插入被害人陰道外，並將舌頭伸入被害人陰道，原審漏未論究被告以舌頭進入被害人陰道部分之行為，原判決既有漏究之處，應由二審將原判決3年6月撤銷，改判3年8月徒刑。

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