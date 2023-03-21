　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幫正妹女友按摩！「整片痘痘田」搓出一堆泥　洗鴛鴦浴更衝擊

▲▼按摩,馬殺雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友自從和女友洗鴛鴦浴後，震驚發現對方洗澡的方式很隨便，連幫她按摩時，也都能搓出一堆泥；不僅如此，女方的生活習慣極差，讓他內心十分反彈，也不禁好奇「為什麼漂漂亮亮的女生這麼髒啦？」

網友在論壇zuvio提到，自從跟女友一起洗澡，他才發現對方洗身體就是大概嚕過去，而且水會一直開著，就這樣一直沖一直流，「我真的不知道她有沒有洗乾淨欸，身體是香的沒錯，可是有時身上會有垢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直言，女友常叫他幫忙按摩加刮痧，然而每次按肩膀時，都能搓出一堆泥，就連背部也滿是痘痘，「女友外觀整整齊齊，人漂亮有氣質，但在一起之後才知道，她的生活習慣糟糕透頂，浴室頭髮不愛撿，房間也是亂成一團，瞬間敗壞好感。」

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們紛紛回應，「如果還再認為漂亮女生的房間都很乾淨的話，那就錯了」、「背部痘痘很大原因是洗不乾淨，然後就花一堆錢買保養品治療背痘，結果根本不能治本」、「真的，我有一年室友就是負責漂漂亮亮，宿舍也是亂成不知道怎麼樣，大部分都是我在打掃」、「你不知道女神的房間是禁止進入的嗎？那很可能是地獄阿」。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
陸知名網紅認離婚！　「非常窒息」
愛愛ing「狂噴屁聲」尬爆求救　她親教2招
快儲水！新竹市這天停水12小時　影響3萬戶
蘋果突襲開賣HomePod 2　果粉一看卻崩潰哀號
貨櫃輪撞碼頭！高雄引水人連3撞「無法可罰」辦事處出手了
好市多超強「露營神器」狂殺半價！　缺點卻讓全場愣住

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹市3／24將「停水12小時」影響3萬戶　36里停水27里減壓

就是不想動！5星座「懶癌末期」超難約　第1名超隨興…其實是懶

好市多超強「露營神器」狂殺半價！缺點曝光全場愣住：感謝滅火

幫正妹女友按摩！「整片痘痘田」搓出一堆泥　洗鴛鴦浴更衝擊

台大女宿「天花板崩落」砸傷2人！女學生嚇到靠牆　台大回應了

超越李多慧？韓職「國民女神」將退出啦啦隊　網敲碗：台灣can help

天母「蜘蛛人阿嬤」爬5樓屋頂種地瓜葉！本人曝原因：種好幾年了

從沒注意過！iPhone相簿「1功能」驚呆她　一票人喊讚：吵架專用

僵直性脊椎炎背部重度彎曲　一次性經椎弓切骨矯正有效治癒

連假擠爆高雄！不只10場演場會…壽山動物園、氣墊樂園免費玩

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

告訴工程師男友自己懷孕　他設計網站跟女友說掰掰

新竹市3／24將「停水12小時」影響3萬戶　36里停水27里減壓

就是不想動！5星座「懶癌末期」超難約　第1名超隨興…其實是懶

好市多超強「露營神器」狂殺半價！缺點曝光全場愣住：感謝滅火

幫正妹女友按摩！「整片痘痘田」搓出一堆泥　洗鴛鴦浴更衝擊

台大女宿「天花板崩落」砸傷2人！女學生嚇到靠牆　台大回應了

超越李多慧？韓職「國民女神」將退出啦啦隊　網敲碗：台灣can help

天母「蜘蛛人阿嬤」爬5樓屋頂種地瓜葉！本人曝原因：種好幾年了

從沒注意過！iPhone相簿「1功能」驚呆她　一票人喊讚：吵架專用

僵直性脊椎炎背部重度彎曲　一次性經椎弓切骨矯正有效治癒

連假擠爆高雄！不只10場演場會…壽山動物園、氣墊樂園免費玩

厄文賽後穿上保護靴　不想和灰熊布魯克斯換球衣？他急澄清

「7條通」惡嫌跑4年！違停背不出生日遭拆穿　勇警追緝過程曝

林宥嘉見1狀況哽咽哭了　親揭丁文琪回歸動向：已有共識！

俄媒：習近平抵達克宮　與普丁展開正式會談

頑童MJ116吵起來了！掀起兄弟危機　瘦子：饒舌歌手通常有一種自傲

隱藏版癌王致死率高！　醫曝「膽管癌」4症狀：初期難察覺

B.T.O.D、梁舒涵3／25高雄舉辦首場Showcase

余文樂230萬「錶王」等到了！　PP首款年曆結合兩地時間功能超威

社子近三萬戶無預警停電！王美花道歉了：要求台電提早換設備

一口含住香腸、摸耳羞爆！韓男偶像挑戰BL劇尺度喊「沒有愛也可以色色」

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」店員哀喊

唐吉訶德將插旗台中！還有DONKI迴轉壽司

春雷要響了　「全台有雨」大變天

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

她癌症轉移苦求「不要救我」　醫回1句...萬人看哭了

吉田正尚3分砲瞬間「新聞台跳1畫面」

今春分「天赦日」6大禁忌　過度愛愛下場曝

櫻花妹1人吃熱炒　隔壁阿伯熱情買單交朋友

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉了」

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

更多熱門

相關新聞

總被發現有洗澡！媽拍對比仍不懂

總被發現有洗澡！媽拍對比仍不懂

鄰居也太強大了！飼主吳惠蓮家裡有一隻可愛的米克斯「幸運」，媽媽一直心裡很納悶，疑惑幸運洗完澡，身邊的朋友、對面鄰居總是一眼看穿，都會發現幸運去洗澡了。媽媽對此特別拍洗後前後對比圖，看了半天還是看不出來所以然，直呼「為什麼每次洗完澡，都會被人知道牠剛洗好。」

泡泡浴太舒服　汪趴美容檯快睡著

泡泡浴太舒服　汪趴美容檯快睡著

老婆婚後太髒「衛生棉亂丟」讓他崩潰

老婆婚後太髒「衛生棉亂丟」讓他崩潰

汪跌進水溝　媽拉起巧克力棒崩潰

汪跌進水溝　媽拉起巧克力棒崩潰

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

關鍵字：

鴛鴦浴按摩生活習慣洗澡整理房間正妹不愛乾淨

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

男模跳樓輕生享年35歲

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應：謝謝關心

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」店員哀喊

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面