幫正妹女友按摩！「整片痘痘田」搓出一堆泥　洗鴛鴦浴更衝擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友自從和女友洗鴛鴦浴後，震驚發現對方洗澡的方式很隨便，連幫她按摩時，也都能搓出一堆泥；不僅如此，女方的生活習慣極差，讓他內心十分反彈，也不禁好奇「為什麼漂漂亮亮的女生這麼髒啦？」

網友在論壇zuvio提到，自從跟女友一起洗澡，他才發現對方洗身體就是大概嚕過去，而且水會一直開著，就這樣一直沖一直流，「我真的不知道她有沒有洗乾淨欸，身體是香的沒錯，可是有時身上會有垢。」

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原PO直言，女友常叫他幫忙按摩加刮痧，然而每次按肩膀時，都能搓出一堆泥，就連背部也滿是痘痘，「女友外觀整整齊齊，人漂亮有氣質，但在一起之後才知道，她的生活習慣糟糕透頂，浴室頭髮不愛撿，房間也是亂成一團，瞬間敗壞好感。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們紛紛回應，「如果還再認為漂亮女生的房間都很乾淨的話，那就錯了」、「背部痘痘很大原因是洗不乾淨，然後就花一堆錢買保養品治療背痘，結果根本不能治本」、「真的，我有一年室友就是負責漂漂亮亮，宿舍也是亂成不知道怎麼樣，大部分都是我在打掃」、「你不知道女神的房間是禁止進入的嗎？那很可能是地獄阿」。