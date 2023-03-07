不只鄭明析！韓籍牧師來台自稱救世主　把少女當禁臠3年性侵77次

▲韓籍牧師孔玟植(右)因性侵女會員遭判刑入監，圖為孔曾受頒新竹縣榮譽縣民證。（資料照／取自新竹縣政府網站）

記者劉昌松／台北報導

韓國攝理教主鄭明析因在台、韓等地涉嫌性侵女性徒，近日成為輿論焦點，事實上，還有另名韓籍牧師孔玟植，也曾來台成立協會與學校合作活動，向學員聲稱自己是「神所選於此時代代替耶穌之救世主」，有國中少女把孔玟植當父親看待，卻在3年內慘遭性侵、猥褻77次，另有1名女大生則因按摩時遭指侵1次，孔已經被判刑17年定讞。

孔玟植是韓國籍華裔人士，原為牧師，1996年間來台，與基督教及韓國攝理教友交流，因韓國攝理教主鄭明析在韓國涉及宗教性侵害事件，孔玟植為免遭牽連，放棄牧師資格，以「孔介平」之名，在台灣陸續創辦「新竹縣大夢麗生命品德教育協會」、「新竹縣大夢麗全人教育足球協會」、「新竹縣大夢麗全人教育人才培訓協會」、「新竹市大夢麗生命品德教育協會」、「中華民國大夢麗足球協會」、「中華民國全球大專青年大夢麗協會」、「中華民國大夢麗志工服務協會」、「中華民國大夢麗生命品德教育協會」等8個協會。

根據判決指出，孔玟植每年以協會名義與台灣多所學校合作舉辦各式活動，數千名懵懂少年及沒有社會歷練的中學及大學生參加，其中有百餘人為會員，時常聆聽孔玟植演講，視孔玟植為人生導師，並成為上開協會志工，孔玟植平日演講時宣揚自己是這個時代的救世主，會員都是有罪、自私者，若聽從他所有指示，即可與他在天堂最高之靈界生活，若未聽從指示，即會在靈界極為悲慘或在靈性上墮落而偏離正道。

▲鄭明析爆發性侵女信徒案後，孔玟植放棄牧師資格，改以協會名義辦活動招攬會員。（圖／翻攝基督教福音宣教會）

當時還在念國中的被害少女因父親早逝，透過學校老師介紹參加協會活動後，開始把孔玟植當成父親看待，也常到協會宿舍附近散步，因此與孔玟植有私下接觸機會，孔玟植就利用利用權勢、機會，藉口如父女慈愛般關心少女身體發育等之理由，對少女上下其手，並多次性侵得逞，其中1次還以治療胃下垂為由，要少女倒立，方便他站著撫摸少女下體，總計從2000年到2002年間，逞慾達77次。

另外1名女大生，則是固定會去幫孔玟植與妻子按摩，孔玟植宣稱在他女生面前脫光光不會有生理反應，為了要學習幫太太按摩並學習穴道位置，要女大生當試驗品，卻趁隙撫摸女大生陰部，女大生因敬愛、憎怨、遲疑、隱忍等複雜情緒交織之下，不得不服從。全案直到協會人員為了策進運作而訪談會員時，發現孔玟植私下向女大生借錢20萬元，這與孔玟植平常宣揚的會員不得有借貸關係有所違背，在深入訪查才發現孔玟植的獸行。

雖然孔玟植辯稱和國中少女是兩情相悅，和女大生毫無瓜葛也無金錢糾紛，他是遭不肖理事長及會員設計，以開山刀、棍棒等武器攻擊、凌虐，強迫錄製自白光碟，但法院歷次審理都根據相關證人證詞，比對協會活動時程，認為2名被害人指述可採，以77個對少女利用權勢機會猥褻、性交罪，以及1個利用權勢猥褻罪，共判處孔玟植有期徒刑17年，最高法院在2013年駁回上訴定讞，孔已入監服刑。