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社會 社會焦點 保障人權

前任挽回不成！瘋狂尾隨她洞裡灌膠　噁喊：想爬窗摀嘴XX妳

▲恐怖情人,跟蹤,追求,交往,情人,曖昧,愛情。（圖／翻攝自pixabay）

▲陳男求復合不成，就瘋狂跟蹤前女友、恐嚇「想爬窗進去強姦妳」，讓她精神崩潰報警求救。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡怡萍／新北報導

一名陳姓男子向前女友求復合被拒後，竟不斷跟蹤尾隨她一舉一動，還在她租的娃娃機台內灌強力膠、放詭異護身符在她的機車上，做出種種瘋狂行徑，並傳訊「如不當朋友、在路邊巧遇可以打妳嗎」、「超想爬窗戶進去把妳嘴巴摀住強姦妳」，前女友害怕報警提告，陳男被法院依恐嚇危害安全罪，處拘役50日，可易科罰金5萬。

陳男與前女友分手後，仍然對她念念不忘，在數次求復合遭到拒絕，竟由愛生恨、失心瘋做出可怕舉動，自2022年5月22日起至6月17日之間，不斷以各種方式尾隨、徘徊在前女友到的任何地方，還跑到她租賃的夾娃娃機台，將強力膠灌在孔洞中，並囂張對監視器鏡頭做出挑釁動作，還將一枚護身符故意放在前女友的機車置物籃，讓她不堪侵擾，報警處理。

陳男被抓後，向警方全然坦承自白，並檢視了陳男傳訊給前女友恐嚇「如果不當朋友，在路邊巧遇可以打妳嗎」、「超想上去偷襲妳的啦，好想爬窗戶進去然後把妳嘴巴摀住強姦妳，後喲討厭妳好討厭」，以及前女友這段時間與友人訴說商談的對話紀錄，依違反跟蹤騷擾防制法將陳男起訴。

新北地院審後認為，陳男僅為求復合不成，就接連以文字、語音恐嚇前女友，還6度在她生活區域出現徘迴，嚴重影響她的日常生活與精神，以犯恐嚇危害安全罪，處陳男拘役50日，可易科罰金，仍可上訴。

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