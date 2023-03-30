宏都拉斯代表團建交任務完成　連續參訪中共黨史館及毛主席紀念堂

▲宏都拉斯議員在推特上透露代表團一行在北京參訪人民大會堂及毛主席紀念堂等地。（圖／翻攝環球時報，下同）

記者魏有德／綜合報導

宏都拉斯外長及代表團26日上午完成與中國大陸建交任務後，在北京停留數日，期間陸續參訪中國共產黨歷史展覽館、人民大會堂，還前往毛主席（毛澤東）紀念堂瞻仰並敬獻花圈。宏都拉斯議會國際事務委員會主席塞拉亞在推特（Twitter）上透露，宏國總統訪問中國的時候，「我國承認一個中國原則的官方文件，將在中共歷史展覽館中展出。」

塞拉亞的推特上貼出與宏國外長雷納等代表團成員在與大陸建交後，前往中共黨史展覽館參訪的照片和影片，包括觀看1978年十一屆三中全會的介紹和復興號高鐵的模擬影片。

此外，賽拉亞還與代表團一同進入人民大會堂內部，並到兩會開議的會場座位區拍照留念，賽拉亞表示，「跟大家分享，這裡就是（中國）舉行立法等相關會議的地方。」

接連幾天，賽拉亞還陸續發文，透露代表團一行還去看了天安門城樓及毛主席紀念堂。她先轉貼一名大陸外交官的貼文稱，「這是1949年10月1日毛澤東主席宣告中華人民共和國成立和中國人民從此站起來的地方。」

隨後又貼出代表團在毛主席紀念堂的合照並表示，「我們第一次對華正式訪問期間，外長和代表團一起在毛主席紀念堂敬獻花圈。」

