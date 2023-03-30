記者晨跑巧遇「大喊馬前總統」　馬英九：我還沒準備吃小吃　

記者任以芳／武漢報導

前總統馬英九昨29日已抵點湖北武漢，入住景色優美東湖賓館。今（30）日早上6點多，馬英九維持萬年不變行程，起床慢跑，身旁只有我國安局特勤，以及部分「大九學堂」學員。正巧被也在慢跑的台灣媒體記者遇上，大喊三次「馬總統好！」馬英九才聽見回身打招呼，當記者問，昨晚有沒有吃小吃？馬則回答，我現在還沒準備吃。

馬英九將在湖北武漢住兩個晚上，當地官方安排地點是，大陸前領導人毛澤東晚年多次療養居住的東湖飯店，這裡近鄰環湖森林十分優美，非常適合運動休閒。

果然，馬英九的萬年行程不變，今天一大早就出門慢跑，身旁跟著4名我方國安隨扈人員，後方則是「大九學堂」學員，一起漫步東湖森林步道。

▲馬英九早晨遊東湖。（圖／東森提供）

正好東森新聞的攝影記者楊逸平有慢跑習慣，今天大約6點出門慢跑，正好巧遇馬總統一行人，他立刻高喊「馬總統好！」恰巧，馬英九正在與旁邊人說話沒聽見，記者一連喊了三次，馬英九才回頭張望。

此時，記者表明自己身份後，馬英九說，「您好，您好。」記者又問，「昨天（晚上遊河）什麼吃小吃嗎？」可能繼離太遠，馬英九一開始又聽不清楚，最後在隨扈提示之下，他回應，「我還沒有準備吃。」接著揮手致意。

昨天晚上馬英九在湖北官方安排下，暢遊武漢長江夜景，晚上河岸邊兩旁有燈光秀，馬英九登上郵輪遠眺夜色美景，以及夜晚的黃鶴樓非常美麗。

依照過去習慣，馬英九出訪期間堅持早上起來晨跑，他抵達南京第一天，記者詢問他，「是否有跑步？」馬英九回答有啊有啊，我有跑步。」即使出訪行程緊湊，這個萬年習慣依然不變。